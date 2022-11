Puzzles. Ginástica para o cérebro

“As pessoas necessitam de momentos para desacelerar do ritmo do dia a dia. O puzzle é um jogo que exige paciência e concentração num único objetivo de encontrar a peça correta e torna-se, por isso, numa espécie de meditação em que a mente abranda dos problemas do quotidiano — é terapêutico!” Há muitos anos que Sandra Simões é uma entusiasta dos puzzles (“na minha casa há sempre um a ser feito”). Com a pandemia, a atriz e professora de teatro viu a sua atividade “fortemente afetada” e teve de “procurar soluções”. Nasceu assim, no final de novembro, a Puzzles.pt, um negócio de família (com o namorado) e uma loja portuguesa online que se dedica exclusivamente à venda de puzzles.

“Na altura do Natal houve bastante procura tanto nos puzzles de criança como nos de adulto, mas atualmente os puzzles de adulto representam quase 100% das vendas.” Os puzzles de arte — Van Gogh, Klimt e Michelangelo — são os preferidos dos clientes e existe uma tendência para comprar puzzles de 1000 e 1500 peças, “talvez por ser mais fácil encontrar um sítio para os fazer em casa”, explica. “Acima disso exigem sempre a dedicação de um espaço com perto de um metro de comprimento e mais de meio metro de altura.”