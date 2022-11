As melhores dicas e as apps imprescindíveis para combater o desperdício alimentar

Em Portugal, estima-se que cada habitante desperdice em média 179 quilos de comida todos os anos. No mundo, são 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos que acabam no lixo anualmente. Mas a pandemia parece ter influenciado até o que estamos a deitar fora, empurrando-nos para um “comportamento mais sustentável”. Um estudo da Associação de Defesa do Consumidor (Deco) divulgado em setembro concluiu que os portugueses que admitem ter desperdiçado “um pouco” de comida caiu de 56% para 19% entre o início de 2020 e a quarentena em abril.

“A pandemia levou muitos consumidores a diferenciar a compra por necessidade da compra por impulso”, explica a engenheira Dulce Ricardo. Segundo a coordenadora da área alimentar da Deco, termos passado mais tempo em casa fez-nos gerir melhor os alimentos: cozinhámos mais, planificámos mais as refeições e tivemos mais preocupação em fazer listas para minimizar o tempo passado no supermercado.