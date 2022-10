Menos presentes, menos convívios e menos viagens. Pode a internet salvar o Natal?

Joana, Catarina e Teresa não tiveram presentes no Natal de 2010. O pai destas jovens preparava-se para concorrer a primeiro-ministro no ano seguinte, e quis passar a mensagem de austeridade para os tempos que aí vinham: “Só há prenda para a mais nova, as outras já não são crianças. Os adultos este ano não têm presentes porque não há meios para isso”, disse Pedro Passos Coelho, na altura apenas líder do PSD. “Não me vou endividar para estimular a economia. Cada um deve gastar aquilo que pode e eu não gosto de gastar aquilo que não posso”, acrescentou.

A troika já foi embora, Passos Coelho até ver também, a crise entretanto voltou. No ano passado, cada português contava gastar, em média, €387 durante a quadra natalícia, entre presentes (€159), comida (€107), encontros sociais (€40) e viagens (€81). Segundo o estudo da consultora Deloitte, que alinhou estes dados para 2019, Portugal está apenas atrás do Reino Unido (€639), Espanha (€554) e Alemanha (€487). No entanto, estamos em linha com a média europeia na importância que damos às várias componentes do Natal: mais de 40% do orçamento festivo dos habitantes da União está reservado para dar coisas aos outros.