Já não somos mais que as mães. Porque está a maternidade a ser posta em espera?

A crise da natalidade em Portugal é um fenómeno há muito anunciado. Nascem cada vez menos portugueses, uma tendência que se vem a afirmar desde os anos 70. Em 2020 nasceram apenas 84.558 bebés em Portugal e, segundo os dados do Instituto Ricardo Jorge, o primeiro trimestre de 2021 foi o pior dos últimos sete anos, nascendo menos 2898 crianças do que em igual período do ano anterior.

Combinado com a elevada mortalidade — agravada pela crise pandémica — a população portuguesa voltou a encolher (somos menos 38.856 indivíduos depois de 2020, segundo o INE). Foi o décimo segundo ano consecutivo em que a mortalidade superou a natalidade e as previsões indicam que a tendência se vai manter.