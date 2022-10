Profissionais do fitness no fio da navalha

Jorge Costa nunca passou fome, mas com a súbita perda de rendimento teve de passar a racionar o que coloca no prato e a escolher os alimentos mais baratos do mercado. Há 17 anos a trabalhar na área do desporto e fitness está a atravessar a maior crise financeira da sua vida. “Passei a ter de comer menos. Nós personal trainers comemos muito, porque treinamos muito. E tive de fazer uma dieta forçada, cortei radicalmente na quantidade de comida, cheguei a emagrecer 5 quilos. Foi pelo contexto económico. O meu foco agora quando compro comida é o preço, nunca olho para a qualidade.”

Aos 40 anos, este instrutor de treino personalizado, a residir na Charneca da Caparica, diz estar há um ano no fio da navalha. E neste segundo confinamento, com o novo encerramento dos ginásios, como muitos profissionais da sua área, voltou a ficar sem trabalho, dinheiro ou qualquer ajuda social.

