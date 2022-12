Cientistas americanos conseguiram provar que é possível gerar energia com ganhos através da fusão nuclear

Podia ser uma segunda-feira como as outras, mas para Jull Hruby, responsável pela Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) dos EUA, 5 de dezembro foi mesmo “um dia importante para a ciência”. E tudo porque nos laboratórios da Infraestrutura Nacional de Fusão americana, nos arredores de São Francisco, na Califórnia, o maior e mais poderoso sistema de laser do mundo conseguiu convergir 192 lasers gerando um total de dois megajoules de energia num cilindro com o tamanho de um grão de pimenta – até gerar uma implosão a uma temperatura de três milhões de graus celsius.

“Por momentos, recriámos as condições existentes nas estrelas”, sublinhou Hruby. Mas o feito mais importante estava ainda por anunciar: da implosão resultaram três megajoules de energia. Ou seja, foi produzida mais energia do que aquela que foi aplicada na pequena cápsula.

“Estes são os primeiros passos para a produção de uma fonte de energia limpa capaz de revolucionar o mundo”, lembrou Jill Hruby, em conferência de imprensa realizada esta terça feira, para depois lembrar outro propósito associado a este projeto: “Agora conseguimos perceber melhor as explosões nucleares”.

O feito científico foi alcançado tendo por ponto de partida uma abordagem da fusão nuclear que é conhecida como confinamento inercial. Neste ensaio de fusão nuclear por confinamento inercial, os já referidos 192 lasers incidiram sobre duas extremidades de um cilindro a fim de atingir uma cápsula no interior que continha núcleos de trítio e deutério.

Ao contrário da fissão nuclear, que conta atualmente com várias centrais em produção de energia no mundo, a fusão confirma o próprio nome quando junta dois elementos químicos para gerar um terceiro.

No caso das implosões que têm vindo a ser desenvolvidas em laboratórios como o NIF, as fusões geram núcleos de hélio e neutrões que depois podem ser usados para a produção de mais trítio, que é escasso, a partir do lítio. É uma faceta importante para um dia se criar um sistema circular de produção de energia – mas o verdadeiro ganho do passado dia 5 de dezembro está na implosão de três milhões de graus centígrados que pode ser aproveitada para aquecer água, gerar vapor, e pôr uma turbina a girar para a produção de energia – à semelhança do que acontece com as centrais elétricas de carvão ou de fissão nuclear.

Se o entusiasmo quanto ao feito científico era indisfarçável, a ponderação acabou por dominar na hora de Jill Hruby responder aos jornalistas quanto ao tempo que será ainda necessário esperar para que esta nova tecnologia possa começar a produzir energia para circuito comercial. ”Algumas décadas de investimento podem pôr-nos a caminho de uma central de energia”, atirou a responsável pelo NIF.

Mais tarde esta previsão acabou por contrastar com o desígnio estratégico já apontada no passado recente pelo presidente dos EUA Joe Biden, que definiu como meta a construção da primeira central elétrica de fusão nuclear dentro de uma década. Coube a Jennifer Granholm, Secretária de Estado da Energia dos EUA, garantir que esse objetivo não caiu ainda, mas foi Hruby teve de lembrar que há ainda outras tecnologias a serem desenvolvidas para alcançar produção de energia com ganhos a partir da fusão nuclear, como é o caso do confinamento magnético de plasmas, que deverá ser explorado pelos reatores do ITER, que deverão começar a operar em França entre 2030 e 2032.

“Vai ser necessário escalar este ensaio para ganhos de centenas de megajoules, mas é algo que exige alvos (as cápsulas com trítio e deutério) maiores, mas ainda não estamos lá”.

Apesar do notável feito científico, a produção de energia não se poderá resumir a um único feixe que provoca um disparo – e terão de ser encontradas formas de “produzir múltiplas ignições por minuto” e o abastecimento de combustíveis (trítio e deutério) de forma contínua para que esta fonte de energia limpa se torne viável comercialmente.

Se no reator as atenções estavam viradas para as implosões, fora do Laboratório Nacional Lawrence Livermore (LLNL), que alberga o NIF, ninguém escondeu que o lado bélico das explosões também ajudou a patrocinar este feito inédito. Marvin Adams, diretor do LLNL despertou uma gargalhada entre as assistência ao inventar uma suposta citação do antigo presidente dos EUA Abraham Lincoln ao dizer que o mundo não haveria de esquecer este feito, mas logo também recordou que esta experiência também permite dissuadir potenciais inimigos dos EUA bem como para mostrar aos aliados o que já tem sido feito. Com esta posição, o gestor de ciência não terá contribuído para acalmar alguma da polémica gerada por ativistas que relacionam fusão nuclear com bombas atómicas – mas a verdade é que estes ensaios contaram com um importante apoio do braço militar do governo dos EUA.

