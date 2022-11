“Não se trata só de voltar à Lua. O próximo passo é chegar a Marte”: eis os números astronómicos da “grande revolução” da missão Artemis

A Artemis I é a primeira de três missões de um ambicioso programa de exploração espacial que marca o regresso do ser humano à Lua, após 50 anos em que nenhum astronauta lá pôs os pés. No entanto, para lá chegar, é preciso conseguir superar aquela que está a ser a maior de todas as dificuldades: tirar o colossal foguetão Space Launch System (SLS) do chão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler