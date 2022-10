Investigadores portugueses confirmam que pele de tomate elimina bactérias resistentes

Onde a maioria das pessoas vê um tomate, Rita Escórcio vislumbra matéria-prima para produtos capazes de eliminar bactérias. E com isso esta investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa (ITQB), pode ajudar a salvar muitas vidas, que se perdem todos os anos com infeções geradas por micro-organismos resistentes, que os antibióticos não conseguem eliminar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler