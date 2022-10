Nobel da Física de 2022 atribuído a três cientistas da área da quântica

A Real Academia das Ciências Sueca atribuiu o prémio Nobel da Física de 2022 a três investigadores com trabalho feito na área dos denominados estados de “entrelaçamento” com fotões, que podem abrir novos caminhos à comunicação e à computação quântica. Alain Aspect, da Universidade de Paris, de França; John F. Clauser, que trabalha na empresa J.F. Clauser & Associate, nos EUA, e Anton Zeilinger, da Universidade de Viena, da Áustria, são os três laureados do Nobel da Física de 2022 anunciados esta terça-feira de manhã.

“São prémios Nobeis esperados e indiscutíveis, que foram atribuídos a três experimentalistas, que conseguiram validar a mecânica quântica. São pessoas que já trabalham nesta área há algum tempo”, refere Carlos Fiolhais, professor de física com carreira feita na Universidade de Coimbra e um dos mais conhecidos divulgadores de ciência em Portugal.

Nem todos os cientistas podem dizer que conseguiram contrariar o físico Albert Einstein - mas os três laureados de 2022 não só enfrentaram as dúvidas do mais famosos dos físicos como ainda confirmaram que tinham razão.

“Tanto Aspect como Zeilinger começaram a trabalhar numa altura em que quase ninguém valorizava a física quântica. Tiveram os dois papéis pioneiros e contra a corrente, e tiveram de encontrar forma de apresentar provas experimentais de que o ”entrelaçamento" realmente se verifica e a teoria quântica não estava incompleta", explica Yasser Omar, professor do Instituto Superior Técnico, e dirigente do Instituto Quântico Português. “Em contrapartida. Einstein tinha dúvidas sobre a física quântica, que considerava que não estava ainda resolvida”, acrescenta Yasser Omar.

Tanto Zeilinger como Aspect já fazem parte do Conselho Consultivo do Instituto Quântico Português, e têm relações com investigadores portugueses.

Na quântica, a teoria do “entrelaçamento” revela que duas partículas podem estar simultaneamente em locais – ou estados – diferentes, apesar de manterem um comportamento similar. A teoria haveria de abrir caminho à mecânica quântica e a uma nova geração de computadores e redes de telecomunicações, uma vez que permite desenhar sistemas que analisam duas hipóteses ou resultados em simultâneo e, assim, garantem um aumento de capacidade de cálculo e processamento de dados, quando estão em causa múltiplas variáveis ou alternativas.

Do mesmo modo que as partículas podem assumir diferentes estados, também os três laureados do Nobel da Física de 2022 são premiados por trabalharem a partir de diferentes geografias no único propósito de encontrar forma de pôr dois fotões a comportarem-se de forma similar, mesmo quando estão em estados ou locais diferentes. Por fotão deve entender-se a partícula mais elementar da luz.

Além de Albert Einstein, os três investigadores também tiveram de superar a teoria da Desigualdade de Bell, que admitia correlações entre partículas em diferentes estados - mas só até um certo limite, que viria a ser superado com as experiências levadas a cabo com fotões nos laboratórios em que trabalham Aspect, Clauser e Zeilinger. “A teoria quântica revelou estar certa, mesmo contra teorias que eram mais agradáveis”, sublinha Carlos Fiolhais. O físico português justifica “a estranheza” associada à quântica pelo facto de recorrer ao domínio das probabilidades e por admitir a interferências de quem estuda ou lê o mundo.

“O que é curioso é que a teoria (quântcia) não mudou e estamos agora a começar a ver os primeiros resultados”, acrescenta Fiolhais.

Os primeiros supercomputadores quânticos já começaram a ser desenvolvidos por marcas como Google, IBM, ou D-Wave tendo como principal chamariz o aumento exponencial da capacidade de processamento, e também o desenvolvimento de sistemas que tanto garantem uma cifra mais robusta, como são ágeis a quebrar a cifra convencional que hoje é usada em milhões de computadores e redes de telecomunicações.

Ao contrário do que sucede com os supercomputadores, vários países já começaram a explorar o desenvolvimento de redes quânticas para garantirem comunicações protegidas - entre eles Portugal.

Apesar deste potencial, a nova geração de computadores tem tardado em impor-se – e nalguns casos gera mesmo dúvidas entre a comunidade da informática. Questões relacionadas com o facto de os processadores quânticos poderem exigir temperaturas perto do zero absoluto (cerca de 273 graus negativos) ou as limitações relacionados com algoritmos e software que consigam tirar partido dos preceitos da mecânica quântica são dois dos desafios que ainda não estão totalmente superados – e que têm demorado o desenvolvimento de novos computadores, mas não o suficiente para travar a nova tendência, ou a atribuição do prémio de 10 milhões de coroas suecas aos três cientistas.

A incipiência destes primeiros projetos não deixa de ter contornos justificáveis e previsíveis: grande parte das experiências que confirmaram o entrelaçamento e a mecânica quântica só tiveram lugar na década de 1980 - e algumas só vieram mesmo a realizar-se em 2015, recorda Yasser Omar.

(em atualização)