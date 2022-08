Fazer compras pelo WhatsApp? Nova funcionalidade está a ser testada na Índia

O grupo Meta - proprietário das redes sociais Facebook e Instagram - anunciou esta segunda-feira o lançamento de uma nova funcionalidade no WhatsApp, naquela que diz ser a “primeira experiência de compra de ponta a ponta” nesta aplicação.

Com esta nova função, o utilizador poderá, a partir de uma conversa normal, ser reencaminhado para o catálogo de compras onde poderá adicionar compras ao carrinho e pagar sem nunca sair da aplicação.

Para já, a funcionalidade estará apenas disponível na Índia, onde a ferramenta funciona em parceria com a JioMart (uma das maiores empresas de comércio eletrónico).

“Entusiasmado para lançar a nossa parceria com a JioMart na Índia”, escreveu o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, no Facebook. “Esta é a nossa primeira experiência de compra de ponta a ponta no WhatsApp - as pessoas agora podem comprar produtos alimentares do JioMart diretamente numa conversa. As mensagens de negócios são uma área com dinamismo real e as experiências baseadas em conversas como esta serão a maneira como as pessoas e as empresas comunicarão nos próximos anos”.

“A nossa visão é impulsionar a Índia como a principal sociedade digital do mundo. Quando as plataformas Jio e a Meta anunciaram a nossa parceria em 2020, Mark e eu compartilhamos a visão de trazer mais pessoas e negócios online e criar soluções verdadeiramente inovadoras que agregarão conveniência ao dia a dia de cada indiano", afirma o presidente da Reliance Industries (detentora da JioMart), Mukesh Ambani, num comunicado divulgado pela Meta.

E acrescenta: “Um exemplo de uma experiência de cliente inovadora que temos orgulho de desenvolver é a primeira experiência de compra de ponta a ponta com JioMart no WhatsApp. A experiência do JioMart no WhatsApp reforça o nosso compromisso de permitir uma maneira simples e conveniente de fazer compras online para milhões de indianos.”

Do ponto de vista tecnológico, esta não é uma funcionalidade nova, havendo já outras aplicações que operam neste mercado. Contudo, a nova funcionalidade do WhatsApp está a ser direcionada aos utilizadores desta plataforma que não estão tão à vontade com outras aplicações. A ideia será estar acessível até “àqueles que nunca fizeram compras online antes”.

A medida está também em linha com a estratégia seguida pelo grupo que detém o Facebook de testar funcionalidades novas e mais abrangentes em mercados estratégicos (como a Índia, onde existem 400 milhões de utilizadores de WhatsApp) antes de as alargar ao universo global (de dois mil milhões de utilizadores).