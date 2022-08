Artemis: Adiamento “foi balde de água fria, neste caso de hidrogénio” - se a falha for no tanque de combustível, vai atrasar alguns meses

O lançamento, previsto para esta segunda-feira, do novo e mais potente foguetão alguma vez concebido, o Space Launch System (SLS), que empurraria a cápsula Orion até ao Espaço na primeira das três missões do programa Artemis, que marca o regresso do ser humano à Lua, teve de ser abortado.

