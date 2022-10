Detritos de foguetão chinês vão cair na Terra a 20 mil km/h. O inferno vem do céu? É um “caso extremo”, mas “podem ficar descansados”

Os restos do Long March 5B, um foguetão chinês que pesa 21 toneladas e mede 30 metros, lançado para uma órbita terrestre baixa há mais de um ano, está neste momento numa trajetória final e descontrolada para reentrar na atmosfera, o que deverá acontecer, de acordo com as previsões, entre as 19h53 deste sábado e as 11h53 de domingo, no horário português.

