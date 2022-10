Mário Ferreira vai ser o primeiro português no Espaço. Blue Origin de Jeff Bezos leva empresário a fazer turismo espacial

A Blue Origin, empresa aeroespacial de Jeff Bezos, anunciou esta sexta-feira os turistas espaciais que vão fazer parte da tripulação de um voo suborbital da nave espacial New Shepard. O empresário português Mário Ferreira foi um dos escolhidos, tornando-o na prática no primeiro astronauta português de sempre.

No início deste mês, a empresa tinha já garantido que havia um português entre o grupo de pessoas que pagaram para poder realizar uma viagem de apenas 11 minutos, três dos quais em microgravidade - o suficiente para conferir o estatuto de astronauta.

Esta será a 22º missão do programa New Shepard, a sexta que vai contar com tripulação humana, e a terceira a realizar este ano. A data do voo vai ser anunciada em breve, diz a Blue Origin. Um lugar a bordo da New Shepard pode custar até 28 milhões de dólares (cerca de 27,50 milhões de euros).

Além de Mário Ferreira, outras pessoas pagaram para viajar pela primeira vez até ao Espaço: Coby Cotton, cofundador da Dude Perfect; a alpinista britânica-americana Vanessa O'Brien; o líder tecnológico Clint Kelly III; a engenheira egípcia Sara Sabry; e o executivo de telecomunicações Steve Young. À semelhança do empresário português, Sara Sabry também se tornará a primeira astronauta egípcia. Os estreantes deverão receber cerca de 14 horas de treino e formação, tal como aconteceu com todos os tripulantes das viagens anteriores da New Shepard.

A notícia foi inicialmente avançada a 7 de julho por Richard Garriott, astronauta e presidente do Explorers Club, durante a conferência Glex Summit 2022, que estava a decorrer em Ponta Delgada, nos Açores. Tratava-se "de um nome que os portugueses conhecem bem", disse na altura Garriot.

“Este anúncio exclusivo confirma a importância da Glex Summit como agregadora da indústria espacial. É uma enorme honra que a empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, tenha permitido dar esta notícia, em primeira mão, nos Açores. [...] Não podíamos estar mais orgulhosos”, referiu durante o evento Manuel Vaz, fundador da Expanding World e coorganizador da Glex Summit,

Atualmente, o empresário do turismo que também é dono da TVI está a ser investigado no âmbito da Operação Ferry, tendo sido constituído arguido por alegados crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.