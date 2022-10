Cientistas encontram “agulha num palheiro”: eis o primeiro buraco negro estelar fora da Via Láctea

Foram necessários seis anos de observações, obtidas com o Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul, no Chile, para encontrar um ‘monstro adormecido’ e invisível. Uma equipa internacional de investigadores descobriu, pela primeira vez e “sem qualquer ambiguidade”, um buraco negro estelar localizado fora da Via Láctea. “Conseguimos identificar uma agulha num palheiro”, afirma Tomer Shenar, cientista que liderou o estudo publicado esta segunda-feira na revista da especialidade “Nature Astronomy”.

