‘Sumo’, a molécula que permite às plantas lidar com as alterações climáticas

As plantas são as que mais sofrem com as alterações climáticas. Enquanto organismos “imóveis”, estão constantemente expostas aos fatores ambientais e mais permeáveis às mudanças do meio ambiente tal como o conheceram.

Por necessidade de responderem a essas alterações com estratégias eficientes que permitam, por exemplo, a captura de mais água em momentos de seca, ou a produção de compostos isoladores para proteger as folhas do calor, contêm uma molécula, chamada “SUMO” que funciona como um interruptor celular que liga e desliga proteínas, tornando-se “essencial para manter controlados os níveis de diferentes tipos de compostos químicos que interferem com a resposta das plantas a condições adversas”, revela a Universidade do Porto em comunicado.

A descoberta, publicada recentemente na revista científica Plant Physiology, foi feita por uma equipa de investigadores do BIOPOLIS/CIBIO-InBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, InBIO Laboratório Associado da Universidade do Porto) e vem provar que, mais do que apenas moléculas tóxicas para o organismo, “estes compostos desempenham muitas funções absolutamente vitais para os seres vivos”, pode ler-se no mesmo comunicado.

O segredo é manter as SUMO a um nível controlado

Tal como o mau funcionamento de um interruptor idêntico nos humanos já foi associado a algumas doenças, como cancro ou doenças neurodegenerativas, neste caso a investigação contribui para “compreender processos que são essenciais em organismos tão diferentes como uma planta e um animal”, salienta Pedro Humberto Castro, também coordenador do estudo.

Espera-se que esta nova descoberta do interruptor SUMO possa ajudar a classificar as plantas como mais ou menos tolerantes às alterações climáticas.