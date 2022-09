E se a estimulação elétrica tratar o autismo ou a hiperatividade? É o que cientistas de Coimbra vão apurar

Um miliampere pode fazer a diferença. E Miguel Castelo-Branco, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, não esconde a expectativa quanto aos resultados que poderão ser alcançados num teste durante um projeto europeu que prevê recorrer à estimulação elétrica de áreas do cérebro com o objetivo de mitigar ou superar sintomas associados ao espetro do autismo e à hiperatividade e défice de atenção.

