Nova vaga elétrica. Skoda Enyaq iV, Ioniq 5 e Volvo XC 40 prontos para a ação

Os primeiros automóveis elétricos faziam gala em ser diferentes. Recordemos as carroçarias iconoclastas dos primeiros Nissan Leaf, Renault Zoé ou BMW i3. Agora que a mobilidade elétrica deixou de ser uma raridade, já podem parecer-se com os outros carros, até por razões tecnológicas, como a adoção de plataformas específicas para estas motorizações. Isso permite acomodar melhor as baterias e libertar espaço, por exemplo a nível do piso, que passa a ser tendencialmente plano, como constatamos quando entramos num Skoda Enyaq ou num Ioniq 5, num Volvo XC40 ou num Kia EV6.

Qualquer destes carros anuncia autonomias além dos 400 km e uma experiência de condução que não se resume a roer as unhas a ver quando é que a bateria se esgota. Consolidada esta meta (que representa a duplicação das autonomias dos primeiros modelos e uma estética menos fantasista), surge um novo desafio, o do tempo de carga. Se o automobilista souber que em meia dúzia de minutos pode “carregar” o equivalente a 200 km, então não vai continuar a pedir aos construtores ainda mais autonomia, o que implicaria baterias mais pesadas e carros (ainda) mais caros. Recorde-se que num carro elétrico a bateria representa 40% do custo total.