Investigadores afirmam que “não há vida ativa possível” em Vénus

Um estudo recente, publicado na revista científica “Nature Astronomy”, é contundente: “Não há vida ativa possível” em Vénus, afirma o microbiólogo John Hallsworth, nem mesmo em algumas camadas das nuvens densas e ácidas do planeta, onde as temperaturas são bem mais moderadas do que os escaldantes 460 graus Celsius que tornam o “gémeo infernal da Terra” uma autêntica fornalha.

A razão é simples: falta de água. “É simplesmente demasiado seco”, sentenciam os investigadores da Queen’s University de Belfast

Vénus é o segundo planeta do Sistema Solar e é o mais próximo da Terra. Em termos de massa e tamanho, os dois vizinhos são quase idênticos, mas as semelhanças entre os dois mundos terminam aí pois em tudo o resto apresentam condições antagónicas.

Se a Terra é um berço moderado e temperado para as mais variadas formas de vida, Vénus, por sua vez, tem atualmente um ambiente extremo e inóspito, até mesmo para que organismos extremófilos — nome dado a seres microbianos que subsistem nos mais desafiantes ecossistemas — conseguissem ali resistir.

A escassa água existente nas nuvens venusianas “é mais de 100 vezes inferior” à “quantidade mínima suficiente para que os micróbios mais extremos (os mais resistentes) da Terra permaneçam ativos e se desenvolvam”.

Por outras palavras, as dos autores deste estudo, “o micróbio mais tolerante à seca não teria tido uma única chance nas nuvens de Vénus e o mais tolerante a um ambiente ácido menos ainda”. Assim sendo, asseguram, há “uma distância intransponível do que a vida requer para funcionar”, pelo menos da forma como a conhecemos.

Este estudo vem esfriar a esperança de encontrar sinais de vida nas nuvens de Vénus, depois de em setembro de 2020 essa possibilidade ter sido aquecida quando uma investigação — que teve a contribuição da astrofísica portuguesa Clara Sousa-Silva — detetou indícios de fosfina na atmosfera do planeta, uma molécula rara que na Terra está ligada à vida.

No entanto, para o astrofísico Chris McKay, um dos coautores do estudo agora divulgado, “não há um consenso firme na comunidade científica de que o sinal detetado é fosfina”.

Até 2030, a NASA vai enviar duas sondas para visitar novamente Vénus, algo que a agência espacial norte-americana não fazia desde 1990, às quais se vai juntar uma terceira missão da agência espacial europeia.