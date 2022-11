21 toneladas de lixo espacial vão cair na Terra esta madrugada. Não se sabe onde

O nome prometia algo de duradouro. Mas não foi o que aconteceu. Lançado no dia 29 de Abril, o foguete Long March 5B, que carregava um novo módulo para a estação espacial chinesa Tianhe (“Harmonia nos Céus”), está neste momento à deriva. Espera-se que caia na água, mas não está colocada de parte a possibilidade de cair em terra, nomeadamente em áreas habitadas. Julga-se que os destroços do foguete possam ter cerca de 30 metros e pesar mais de 21 toneladas.

A “longa marcha” transformou-se numa curta marcha. Com base na sua atual órbita, e na trajectória dos destroços, calcula-se que o maior volume possa cair, no hemisfério Norte, entre Nova Iorque e Madrid (Lisboa está no meio) ou mesmo Pequim, e no Sul, do Chile a Wellington, na Nova Zelândia, esclareceu à Reuters o astrofísico Jonathan McDowell, ligado ao Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.

Os mais otimistas esperam que as 21 toneladas caiam no mar, já que 70 por cento da terra é Oceano, ainda que as possibilidades estejam todas em aberto, uma vez que, ao contrário do que tem acontecido em situações semelhantes, a rota do foguete se encontra fora do controle humano.

À Agência France Press (AFP), Nicolas Bobrinsky, chefe do departamento de Engenharia e Inovação da Agência Espacial Europeia (ESA), explicou que a probabilidade de impacto numa área habitada é "minúscula, menos de um em um milhão."

Desde a passada quarta-feira que o comando espacial norte-americano está a tentar acompanhar a sua trajectória, tendo em conta que o território norte-americano pode ser atingido.

O 18º Esquadrão, situado na base aérea de Vandenberg, que fica a 257 quilômetros a noroeste de Los Angeles, está em situação de alerta, até porque se espera que os restos do Long March possam atravessar este sábado a atmosfera. A AFP explica que, segundo as últimas estimativas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a reentrada na atmosfera deve ocorrer por volta das quatro da manhã em Portugal.

O jornal tabloide chinês “Global Times” desdramatiza a situação, citando o editor-chefe da revista “Aerospace Knowledge”, Wang Yanan: “ A maior parte dos destroços incendiar-se-ão ao entrar na atmosfera. Uma pequena parte poderá cair em áreas que não estão relacionadas com as atividades humanas.”

Já em Maio de 2020 partes de outro foguete chinês caíram na Costa do Marfim, destruindo alguns edifícios.

O Long March foi lançado da ilha chinesa de Hainan, do Centro de Lançamento Espacial Wenchang, com a missão de levar um módulo habitacional com a finalidade de servir de residência permanente a três astronautas que vão habitar a estação espacial. E foi a primeira missão das onze que são necessárias para completar a estação espacial chinesa, até 2022. Era esperado que este Long March saísse da órbita da Terra, logo que cumprida a missão, mas isso não aconteceu.

McDowell considera os chineses negligentes, já que a maioria dos países tem procurado projetar foguetes espaciais de forma a evitar grandes e descontroladas reentradas na atmosfera, desde que grandes pedaços da estação espacial da NASA Skylab caíram da órbita em julho de 1979 e pousaram na Austrália. “Os projetistas de foguetes chineses foram preguiçosos por não terem resolvido isso.”

O ministro da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, garantiu que os EUA não têm intenção de destruir o foguete, mas deu a entender que este não foi planeado pela China com os devidos cuidados.

Já o tabloide “Global Times”, citando um outro especialista aeroespacial, Song Zhongping, adiantou que a China mantém uma vigilância apertada sobre os destroços para evitar que estes possam provocar danos aos navios, tendo em conta que se espera que estes caiam no oceano. Segundo o mesmo especialista “o combustível usado é ecológico, e não irá poluir as águas.”

O Pentágono e a Casa Branca não têm a mesma opinião: “Todos os destroços podem ser potenciais ameaças à segurança dos voos espaciais e do domínio espacial.”

Os norte-americanos estão preocupados com os riscos de congestionamento por lixo espacial e querem promover “comportamentos responsáveis”.

Os chineses quiseram ter a sua própria estação espacial, diferente da “velha” Estação Espacial Internacional (ISS), apoiada pelos Estados Unidos, Rússia, Europa, Japão e Canadá.