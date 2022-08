Empresa alemã Rocket Factory Augsburg junta-se ao centro português de engenharia CEiiA para testar foguetão RFA ONE

A empresa espacial alemã Rocket Factory Augsburg AG revelou que vai produzir e testar o demonstrador do andar orbital do seu futuro foguetão RFA ONE em parceria com o centro português de engenharia e desenvolvimento de produtos CEiiA e a sua subsidiária RFA Portugal. As atividades deste projeto vão ser conduzidas a partir de Portugal.

A Rocket Factory, que fornece serviços de lançamento comercial no Espaço e tem sede em Augsburg, na Baviera, assinou em novembro de 2020 um contrato para o RFA ONE no âmbito do programa Boost!, da Agência Espacial Europeia (ESA), e quer agora prolongá-lo, contando para esse efeito com o apoio da Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space). O Boost! é o Programa de Apoio aos Serviços de Transporte Comercial Espacial da ESA.

"O prolongamento do nosso contrato com o programa Boost! sublinha a nossa posição na vanguarda da comercialização do transporte espacial europeu", afirma Jörn Spurmann, director comercial da RFA. "E estamos muito satisfeitos por a Portugal Space permitir este programa e sermos parte da emergente indústria espacial portuguesa".

As atividades deste projeto abrangem a análise de engenharia, fabrico e testes para uma prova de conceito bem sucedida e a qualificação final para a sua industrialização ao longo de 2021. Stefan Brieschenk, chefe de operações da RFA, explica: "o andar orbital aqui desenvolvido permitir-nos-á proporcionar uma flexibilidade inigualável no que diz respeito às capacidades da missão.” E a RFA “está entusiasmada por colaborar com o CEiiA para alavancar o sucesso já alcançado por este centro no desenvolvimento de produtos compósitos ultracompetitivos".

Desenvolver uma nova geração de microlançadores

Ricardo Conde, presidente da Portugal Space, sublinha que a agência “apoia ativamente o esforço conjunto da RFA Portugal e do CEiiA para desenvolver componentes estruturais de uma nova geração de microlançadores em Portugal, o que marca um próximo passo importante no esforço de fazer o nosso país subir na cadeia de valor acrescentado no sector espacial”.

Através das suas atividades, a RFA Portugal e o CEiiA “irão contribuir para um dos principais objetivos defendidos pela Portugal Space: a democratização do acesso e utilização do Espaço em benefício da sociedade e da economia”, acrescenta Ricardo Conde. Com efeito, “todas estas atividades contribuem para a criação de empregos altamente qualificados num sector muito inovador, ajudando a criar massa crítica, que será fundamental para o plano de recuperação económica do país".

O estabelecimento de uma parceria com a RFA “para o desenvolvimento de um andar orbital para o microlançador mais inovador da Europa, é não só uma excelente oportunidade para Portugal estar na vanguarda do desenvolvimento de sistemas espaciais complexos, mas também um grande desafio para a equipa de engenharia do CEiiA”, destaca também Tiago Rebelo, diretor de tecnologia deste centro de engenharia.

Boost! apoia novos serviços de transporte espacial

O programa “Boost!” cofinancia e apoia o desenvolvimento pré-comercial de novos serviços de transporte espacial europeus, fornecendo apoio flexível e à medida das necessidades dos operadores que procuram iniciativas privadas para serviços de transporte comercialmente viáveis.

A Rocket Factory Augsburg (RFA) é uma startup participada pela OHB, o maior grupo espacial alemão, e pretende desenvolver um protótipo de lançador até ao final de 2022, que levará satélites para órbita baixa numa base semanal e a preços muito competitivos. A empresa aposta no chamado “New Space”, o mercado emergente dos pequenos lançadores (foguetões) e microssatélites, combinando elevados desempenhos com princípios de fabrico e design de muito baixo custo. A RFA integra um dos dois consórcios selecionados em janeiro na terceira fase do concurso internacional para a construção, operação e exploração do Porto Espacial de Santa Maria, nos Açores, que deverá lançar microssatélites a partir de 2023.

O CEiiA emprega mais de 300 investigadores e engenheiros e desenvolve tecnologias, produtos e sistemas em sectores de alta tecnologia como o automóvel e a mobilidade, a aeronáutica, os oceanos e o espacial. O centro de engenharia português opera no mercado global, tendo uma filial no Brasil e equipas de engenharia no Reino Unido, Suíça, França e Itália.