Computadores quânticos em casa? Scott Aaronson é uma referência na matéria, mas não acredita nisso

Se existem pensadores na área da informática contemporânea, então Scott Aaronson será provavelmente um legítimo detentor desse estatuto a nível mundial. Conhecido por ter recebido o Prémio Alan T. Waterman, da Fundação Nacional da Ciência dos EUA, que está reservado a cientistas com menos de 40 anos de idade, este professor da Universidade do Texas ganhou nova projeção mediática e académica com o livro "Quantum Computing Since Democritus" e consolidou-se como uma das principais referências no estudo da computação e da mecânica quântica a nível mundial, voltando a ser distinguido com o prémio PECASE, das Nações Unidas, e o Prémio da Física Tomassoni Chisesi.

