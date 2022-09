Investigadores chineses garantem ter atingido a supremacia quântica através da manipulação da luz

Cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hefei, na China, construíram um computador quântico capaz de fazer cálculos um trilião de vezes mais rápido que outros supercomputadores já existentes - como o Sycamore, criado pela Google, que há cerca de um ano anunciou justamente o mesmo feito.

Este trabalho chinês foi documentado num artigo da revista Science, publicado esta quinta-feira . Nesse texto, os investigadores explicam como o seu processador de 53 bit quânticos (qubit) demorou 200 segundos a executar uma tarefa que um supercomputador levaria 10 mil anos a concretizar. Segundo Lu Chaoyang, o investigador responsável pelo projecto, esta velocidade e eficiência só foram possíveis através de manipulação a laser de partículas de luz. “Mostramos que podemos usar fotões, [partículas que são] a unidade de medida da luz, para provar o poder da quântica computacional bem além dos computadores clássicos”, acrescentou Jian-Wei Pan, outro cientista que participou no projeto.

Esta é a primeira vez que o conceito de “supremacia quântica” foi demonstrado através da luz e não tardou até que outros cientistas validassem a descoberta: trata-se de um “marco” na área, classificou Christine Silberhorn, um especialista em óptica quântica da Universidade de Paderborn, na Alemanha. Em vez de usar manipulação de luz para funcionar, o supercomputador da Google depende de chips condutores a temperaturas negativas.

Ao contrário dos bits convencionais (processados em qualquer computador), um computador quântico processa bits que podem estar no estado zero e um ao mesmo tempo, resolvendo problemas muito difíceis ou mesmo impossíveis de resolver pelos computadores clássicos: por exemplo, desenhar baterias melhores, descobrir de que forma as moléculas podem ser usadas para produzir medicamentos mais eficazes ou minimizar as emissões de gases poluidores no fabrico de fertilizantes.

Nenhum dos avanços conseguidos até agora significam que o uso de máquinas quânticas para resolver questões práticas esteja para breve. No entanto, a investigação do fenómeno quântico tem sido bastante concorrida, com Estados Unidos da América e China a competirem por progressos em áreas como encriptação e resolução complexa de problemas. “Construir um computador quântico é uma corrida entre humanos e natureza, não entre países”, sublinhou Lu Chaoyang, admitindo admirar o trabalho feito pela Google com o Sycamore.

Neste momento, “uma máquina quântica só consegue realizar uma tarefa específica, não todas as tarefas”, esclareceu o cientista. “Ainda não é algo completamente programável, e isso é algo em que estamos a trabalhar”, acrescentou. Se os investigadores conseguirem construir computadores deste tipo à escala, serão máquinas capazes de revolucionar o mundo da ciência: por exemplo, seriam capazes de prever como as proteínas se juntam umas às outras, ou ver como as moléculas vibram, segundo Lu Chaoyang

“Ainda há pessoas que questionam se computadores quânticos serão uma realidade no futuro”, declarou um muito entusiasmado Richard Murray, director executivo da ORCA, uma empresa inglesa de tecnologia quântica. “[Mas] com dois sistemas diferentes a atingirem estes resultados, esse argumento é cada vez mais improvável”, concluiu.