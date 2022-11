Astrónomos desvendam mistérios da atmosfera de Vénus e das areias de Marte

javier peralta/jaxa - planet c team

Na densa e inóspita atmosfera de Vénus, constituída principalmente por dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, uma equipa internacional de astrofísicos, que inclui o português Pedro Machado, acaba de descobrir uma disrupção gigante com uma parede de cerca de 50 km de altura, desconhecida pelos cientistas em qualquer outra parte do Sistema Solar, que se desloca a 328 km/hora em volta do planeta.