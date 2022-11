Governo ‘compra’ 700 camas para retirar casos sociais dos hospitais (e diz que não há soluções imediatas para as demissões)

Com os hospitais sobre grande pressão, o Governo está a ultimar com o sector social a contratualização de mais 700 vagas para cuidados continuados. O objetivo é retirar doentes hospitalizados apenas à espera de alta social e libertar camas no internamento, permitindo aumentar o fluxo de doentes na Urgência.

A medida aguda foi anunciada pelo ministro da Saúde, na manhã desta quarta-feira, no Parlamento. Manuel Pizarro garantiu que o objetivo é “apostar numa resposta mais consistente”. Médico, o ministro justificou ainda a medida com razões clínicas: “O Hospital é um espaço onde se deve permanecer o menor tempo possível, porque sabemos que é um espaço de risco.”

A intervenção inclui ainda a constituição de equipas de alta, que o ministro considerou “obrigatória”, e altas ao fim de semana. “Não há nenhuma razão para não serem dadas altas, até porque durante os fins de semana a família até tem mais disponibilidade para receber o doente.”

Sobre a pressão nas Urgências, em concreto a demissão dos chefes de equipa da Urgência dos hospitais Garcia de Orta e Amadora-Sintra, Manuel Pizarro reconheceu as dificuldades, mas alertou que não há uma solução imediata. Manuel Pizarro recordou que as duas unidades estão subdimensionadas para a população que servem e, por isso, carecem de apoio de outras unidades. “Necessitamos de um segundo hospital, e por isso está já a ser construído um novo hospital em Sintra, e também vamos avançar com o Hospital do Seixal, como complemento.”

Manuel Pizarro sublinhou, no entanto, “que é preciso apostar nos cuidados de ambulatório” e, por isso, “estamos a apostar muito na intensificação da reforma dos cuidados primários para aumentar o acesso e ter ganhos em saúde”. O ministro referiu como exemplos concretos, o alargamento dos horários de funcionamento sempre que necessário ao longo do ano e não apenas no inverno ou a abertura de mais unidades de saúde familiar modelo B, com a remuneração associada a indicadores de produtividade e qualidade, e até a passagem direta de centros de saúde clássicos para esse modelo sem necessidade de funcionar com o modelo de transição.