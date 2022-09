60 anos da pílula. Para quando a masculina?

Há 60 anos que as mulheres tomam a pílula. Vista então como ameaça ao poder dos homens e forma promíscua e imoral de prevenir uma gravidez indesejada, a primeira forma de contraceção em formato comprimido — a pílula Enovid, lançada a 18 de agosto de 1960, nos Estados Unidos — deu às mulheres controlo sobre o seu próprio corpo, aliviando a pressão e o medo no sexo, relacionados com uma gravidez indesejada, e declarando um marco na emancipação feminina. “Em certa medida, foi uma libertação”, recorda a médica ginecologista Teresa Bombas, da Sociedade Portuguesa de Contraceção. “Lembro-me do tempo em que as mulheres não tomavam uma decisão sobre contraceção sem consultarem os maridos.”

Muito se caminhou em 60 anos, com a certeza de que nada volta atrás. O aborto tornou-se legal em muitos países do mundo. Os homens são obrigados a assumir responsabilidade sobre os filhos caso se prove serem os pais, através de análises ao ADN. A cada vez mais forte participação feminina no mercado laboral e na sociedade, em geral, pede relacionamentos equilibrados entre homens e mulheres, assentes em igualdade de género. Mas se é certo que a pílula lhes deu a elas poder e autonomia, também se torna evidente que a evolução da contraceção, a partir dela (da pílula, mas da mulher também), foi eliminando os homens da esfera da saúde reprodutiva.