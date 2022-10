Catarina fecha campanha a jogar a cartada da “estabilidade”

O momento do dia:

Nunca os minutos que antecederam uma arruada do Bloco foram vividos tão animadamente. Na Praça de Bocage, em Setúbal, as pessoas não se limitaram a esperar pela chegada de Catarina Martins. Era ver dirigentes do Bloco ao telemóvel, em grupinhos de três ou quatro, por vezes misturados com jornalistas, a visionar em conjunto o vídeo do dia: o incidente com António Costa. As opiniões foram todas em “off”, claro.

A frase:

"Quem disfarça o que pede é porque não quer fazer coisa boa com aquilo que pede”.

Fernando Rosas, fundador do Bloco, falando da “campanha de fingimento do PS”, que quer a maioria absoluta mas não a pede expressamente

O personagem:

Não esteve na arruada do Bloco em Setúbal, mas foi omnipresente: António Costa. Entre dirigentes do BE, dos mais jovens aos mais experimentados, ninguém compreendia como Costa perdeu a cabeça no Terreiro do Paço, a poucos metros do sítio onde governou Lisboa. No BE, ninguém fez prognósticos de ganhos ou perdas eleitorais. Só sorrisos rasgados, de orelha a orelha.

A fotografia:

josé fernandes

“As pessoas sabem que o Bloco foi a estabilidade da sua vida concreta”, disse Catarina Martins no encerramento da campanha do BE, na noite desta sexta-feira, em Setúbal. Sem alguma vez ter sido nomeado como argumento de resposta à tese de “ingovernabilidade” que António Costa lançou sobre o Bloco, a associação do BE a condições de “estabilidade”, e na “vida concreta das pessoas”, foi uma mensagem que Catarina foi passando nesta segunda semana de campanha. E na última vez que subiu ao palco deu à ideia de “estabilidade” um papel central na sua intervenção.

A garantia que apregoa é, para a líder bloquista, o melhor travão para evitar uma maioria absoluta do PS: “Em vez do poder absoluto de um partido, [o BE] trouxe estabilidade à vida das pessoas”, afirmou a coordenadora nacional do BE.

É, assim, com esta avaliação da legislatura agora a terminar que Catarina Martins pede o voto no Bloco, para “começar onde se ficou nestes quatro anos” e “começar tudo aquilo que ficou por fazer”.

A mesma ideia seria retomada por Joana Mortágua, a cabeça de lista por Setúbal, na última intervenção de campanha (excecionalmente, para entrar em direto nos telejornais, a líder do Bloco não fechou a sessão). Mortágua afirmou: “Estes quatro anos são fiadores do que vamos agora pedir: mais força”.

Pela primeira vez que o BE encerrou uma campanha nacional a Sul do Tejo. Fê-lo no pavilhão do Clube Naval Setubalense, perante cerca de 400 apoiantes.

Na primeira intervenção da noite, o mandatário por Setúbal e fundador do Bloco, Fernando Rosas, dedicou-se por alguns minutos a malhar no PS, que fez a “campanha do fingimento”.

Explicou como funciona:“Quem disfarça o que pede é porque não quer fazer coisa boa com aquilo que pede”, afirmou.

Já sobre a indignação de Manuel Alegre (contra o Bloco), ao afirmar que o PS não precisa de “lições de esquerda”, Rosas desvalorizou: “Aquilo é uma consideração poética”.