André Silva termina no meio dos bichos selvagens. “Tem algum animal que precise de um padrinho?”

O momento do dia:

Esta e a primeira campanha do PAN do grupo dos partidos com assento parlamentar. E os meios são mais ou menos os mesmos de 2015... A equipa é tão curta que o coordenador do programa eleitoral e a assessora de imprensa fizeram de motoristas de André Silva pelo país. Mas a inexperiência também se viu nas constantes alterações de agenda. Uma delas teve um efeito caricato hoje, com tanta mudança o responsável que ia fazer a visita guiada ao Bairro Portugal Novo, em Lisboa, tinha outro compromisso quando a caravana do PAN lá chegou...

A frase:

“Não faz sentido em pleno séc. XXI haver uma cidade dentro de outra cidade. Estamos disponíveis para trabalhar convosco. Depois das eleições marcamos uma reunião”

Inês de Sousa Real, número dois pelo PAN na lista de Lisboa.

A personagem:

André Silva. Ele é o líder, a cara do partido, o seu único deputado. E nesta campanha foi a todas. Deu beijinhos, tirou selfies, fez caminhadas, distribuiu panfletos, adaptou o sotaque consoante a zona do país onde estava. É sempre com ar bonacheirão. Hoje, ao terminar a campanha, não acusava nenhum desgaste. É justo que seja a personagem do dia.

A fotografia:

pedro nunes

Depois de ontem ter feito um discurso intenso e ao ataque, o único desta campanha, André Silva teve um último dia de campanha mais tranquilo. E com animais.

O líder do PAN acabou a campanha no Centro de Recuperação de animais selvagens, no Cadaval, e chegou mesmo a apadrinhar um. Uma raposa juvenil, “muito tímida”. A raposa foi apanhada a vaguear num parque de campismo. A associação está à procura da irmã para depois poderem soltar as duas no seu habitat natural.

“Tem algum animal que precise de um padrinho? Então ‘bora lá”, disse André Silva antes de apadrinhar a raposa, agora rebatizada de Pandinha. O lider do PAN ainda soltou um mocho antes de deixar o centro de animais selvagens.

O último dia de campanha que foi dedicado às questões sociais e aos animais selvagens. Ao longo da campanha, André Silva foi muito identificado nas ruas como o líder do “partido dos animais”.

Porém, ao longo de dez dias houve apenas três ações de campanha que envolveram animais. A primeira, logo no arranque da campanha, uma iniciativa para alertar para as más condições de transporte de animais vivos, outra ontem durante uma visita a um canil e a de hoje.

Promessas de manhã

A manhã do PAN foi dedicada às questões sociais com uma visita ao bairro Portugal Novo. Um dos bairros sociais mais degradados e perigosos de Lisboa.

Depois de a comitiva do PAN ouvir as queixas dos moradores, Inês de Sousa Real, a número dois pela lista de Lisboa, com fortes probabilidades de ser eleita, prometeu uma reunião para fazer um levantamento dos problemas naquele bairro.

“Não faz sentido em pleno séc. XXI haver uma cidade dentro de outra cidade. Estamos disponíveis para trabalhar convosco. Depois das eleições marcamos uma reunião”, disse.

Antes de terminar o dia, a equipa do PAN passou pelo espaço Júlia, um lugar de apoio integrado a vítimas, conhecido e reconhecido pelo atendimento a quem sofreu violência doméstica e de género.

O PAN terminou o dia reunido com a sua (pequena) equipa num jantar no É um restaurante, um projeto de restauração que emprega pessoas que estiveram em situação de sem abrigo. É de lá que André falará para os diretos das televisões.