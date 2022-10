E ao 11º dia de campanha, Jerónimo fez a primeira arruada

Foram precisos 11 dias para que Jerónimo de Sousa cumprisse uma das etapas clássicas das campanhas eleitorais: uma arruada. O local foi escolhido a dedo e as coordenadas não podiam ser mais adequadas para garantir o sucesso da iniciativa. A rua 1º de maio, na freguesia comunista da Baixa da Banheira, no concelho comunista da Moita, que o PCP conseguiu segurar, apesar da derrapagem das últimas eleições autárquicas.

O povo saiu à rua para ver o líder, batendo palmas e gritando que "a CDU avança com toda a confiança". As bandeiras agitavam-se e os beijos e abraços comovidos eram muitos. Jerónimo gostou. No final, com o desfile superado, o líder comunista agradeceu a "grande iniciativa só com a prata da casa" e enviou "um abraço do tamanho do mundo" para todos os presentes.

Mas, com o percurso a meio, os jornalistas questionaram o líder comunista sobre o outro assunto do dia: a concertação de posições da esquerda para inviabilizar a convocatória de uma reunião extraordinária da comissão permanente do parlamento para analisar a polémica de Tancos. Jerónimo baixou a temperatura política. "É uma questão de bom senso e de lógica", disse. A poucos dias das eleições "não tinha grande jeito convocar a reunião para esta semana, quando pode perfeitamente ser feita na próxima", resume.

A troca de tiros que o assunto provocou, não é para aqui chamado. Jerónimo prefere "não se desviar" do que é para si importante: continuar, até domingo, focado na campanha eleitoral e na conquista distrito a distrito de votos para a CDU.

Não está fácil. Na primeira arruada das Legislativas, feita em terreno seguro, Jerónimo reconheceu estar a cumprir a agenda de uma campanha "tranquila" Não tem havido percursos de rua, ou 'raids' às ruas de comércio com distribuição de apertos de mão aos comerciantes que se atravessam nos caminhos. O certo é que Jerónimo ganha alento quando põe o pé no terreno.. Entre "esta gente sofrida" que o foi aplaudir na Baixa da Banheira, até o caminho parece mais fácil.