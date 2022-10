O Estado da Campanha. Conspirações, contusões, confusões (e um bloqueio ao Bloco)

Tancos, dia 4. Tic-tac, faltam seis dias para a campanha acabar e oito para as eleições. O 28 de setembro ficará na história eleitoral não por um apelo ao "votinho no símbolo da "mãozinha", mas pela pela contusão de António Costa no músculo pirâmidal - que o levou a cancelar arruadas e a receber votos de melhoras de Jerónimo de Sousa. E ainda pela confusão sobre Tancos, com a entrada de Carlos César em jogo a atacar Rui Rio, quando as jogadas decisivas foram os lances de Assunção Cristas (mas que o PS ostensiva e propositadamente ignora). Ao jantar, César acusou Rio de não querer julgamentos na praça pública, embora faça sentenças a "quem ainda nem sequer foi julgado" e "calunia quem não é sequer suspeito nem acusado.” Apesar da posição vulnerável em Tancos, o PS conseguiu finalmente transformar Rio em adversário. É guerra.

As campanhas têm este efeito de lupa: o que seria aborrecido torna-se grave e o que seria grave é gravíssimo. Assim, pela manhã, no dia seu 45º aniversário - comemorado com cachupa e mornas - Assunção Cristas anunciou que vai avançar com uma nova comissão de inquérito às responsabilidades políticas sobre Tancos. Como se isso fosse pouco, à noitinha a líder do CDS revelou ao mundo que recebeu mensagens para se calar sobre o assunto. De quem? Não se sabe. (Estará a pensar contar de onde lhe chegou o recado na dita comissão de inquérito? Também ainda não se sabe) Esta campanha podia fazer parte de um guião de um thriller conspirativo para uma série político-militar-policial... que um guionista criativo teria dificuldade em inventar...

A líder do CDS alega que a resposta que Costa "deu à comissão parlamentar de inquérito não serve" - e que estas poderão constituir falsas declarações. Por isso, galgou mais um patamar e decidiu questionar Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, sobre se já enviou essas respostas ao Ministério Público. Com metade do pelotão partidário a querer fugir do assunto, vamos ver como consegue o CDS manter esta bola no ar (sem beliscar Marcelo Rebelo de Sousa e o seu ex-chefe da Casa Militar).

No PS, acha-se que isto é tudo uma conspiração politicamente motivada, como o Expresso escreveu em manchete este sábado e que faz as delícias nas redes sociais dos partidos. Mas Cristas deu gás à sua alegada conspiração num comício onde Paulo Portas apareceu num vídeo (a desejar-lhe um resultado melhor do que o desastre projetado pelas sondagens).

O PSD embalou na campanha e acelerou - já fala em vitória, mesmo com a recusa de Passos em participar e com Montenegro à espreita - depois de cavalgar politicamente um caso judicial e tema de quisques e tabacarias: Rui Rio diz que "o PS está atrapalhado" e já não sabe o que dizer sobre esta enorme "barafunda" e que por isso inventa as teses "sem grande nexo". André Silva, do PAN-acabe-lá-com-as-touradas, que faz tudo para não se chamuscar com estes temas quentes, elabora uma análise que não é mais do que elementar, meu caro: "Não faço ideia se é conspiração, mas há uma politização". Pois há. E vai continuar a haver.

Resta saber se o PS e António Costa serão efetivamente prejudicados pela polémica nos próximos dias e se o eleitor comum percebe verdadeiramente o alcance de um argumento tão intrincado. O meu caro leitor consegue contar a história de Tancos do princípio ao fim sem se perder? Então experimente lá...

O bloqueio de Costa ao Bloco

No plano político, este sábado trouxe-nos outra mensagem que pode ser decisiva no dia 7 de outubro. António Costa confessou o seguinte ao Expresso deste sábado: “Para mim, o quadro é muito mais incerto do que em 2015”. Traduzindo: há quatro anos, a uma semana das eleições, Costa já tinha a 'geringonça' no horizonte e agora, mesmo ganhando, não vê uma solução óbvia de governação. Esta é uma forma de preparar o terreno para não repetir o cenário da última legislatura: “Esta solução teria sido impossível se o BE tivesse mais peso.” Houve alguém que não gostou de ler isto.

Se juntarmos as duas frases, podemos tirar uma conclusão: Costa prepara-se para descartar o Bloco, a não ser que seja mesmo obrigado a ter Catarina Martins no barco. Quanto ao PCP, pode estar a antecipar que os comunistas tenham um mau resultado que lhes retire margem para continuar a apoiar o Governo. Pedro Santana Lopes analisou tudo isso ontem, mas depois tirou uma conclusão estapafúrdia para consumo do seu eleitorado: que PS e PSD estão a preparar um Bloco Central. Não. O que vai ganhando força por estes dias é o cenário PS-PAN (se os socialistas não precisarem de muitos deputados para a maioria). Até porque o partido de André Silva não vai querer tão depressa entrar num Governo.

É evidente que o Bloco de Esquerda não gostou e Mariana Mortágua atacou: "Somos gente de confiança e vimos pedir o vosso voto para acabar com os empecilhos que agrilhoam a nossa economia e a nossa democracia". Catarina Martins havia de responder diretamente: “O Governo nada teria feito sem o Bloco e o Partido Comunista Português.” A luta pelo voto útil está a travar-se aqui, na fratura entre PS e Bloco e não interessa a nenhum dos partidos que a campanha seja dominada por Tancos.

Não será fácil. Com esta dinâmica política, já deixámos de ouvir falar de propostas e programas. Esta campanha não tem um tema (em 2011 e em 2015 foram as contas públicas). Nada nos mobiliza se não estivermos em crise aguda?