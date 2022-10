Jerónimo mais confiante no resultado: “É ainda possível crescer. É possível que a CDU avance”

O momento:

O desfile em Almada que reuniu centenas de apoiantes da CDU que partiram da base naval do Alfeite rumo à Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, onde se realizou um comício com lotação esgotada. Foram os dois pontos altos da campanha. Apesar de a autarquia de Almada ser liderada desde 2017 por Inês de Medeiros (PS) – que colocou fim a 40 anos de liderança comunista –, Jerónimo ainda se sente ali em casa.

A frase do dia:

“Fiem-se nas sondagens e ainda vão ver a surpresa que têm na noite de eleições”

Jerónimo de Sousa, líder do PCP

O personagem:

A candidata independente Margarida Teixeira, candidata da CDU pelo círculo eleitoral de Setúbal, e presidente da Associação dos Angolanos Residentes a Sul do Tejo, discursou durante o almoço que decorreu no Vale da Amoreira para contacto com as comunidades de emigrantes. Embora visivelmente nervosa, a ativista aproveitou a ocasião para colocar o dedo na ferida, ao afirmar que as mulheres africanas sofrem uma “dupla discriminação”. Defendendo o papel da Coligação Democrática Unitária na defesa dos direitos dos imigrantes e das mulheres, Margarida Teixeira destacou avanços significativos no combate ao racismo e à xenofobia e defendeu a necessidade de uma participação mais ativa de imigrantes na vida política portuguesa, sob os aplausos dos presentes.

Fotografia do dia:

ana baião

O dia começou com música no segundo sábado de campanha da CDU numa visita à Sociedade Filarmónica Humanitária de Palmela com direito a atuações de dois coros e uma orquestra. O objetivo era realçar a descida do IVA para 6% nos instrumentos musicais, uma proposta do PCP que foi aprovada na atual legislatura. Pelo meio houve ainda direito a muitas selfies dos jovens alunos com Jerónimo de Sousa e ainda à pergunta da praxe: Daria o líder comunista um bom músico? "Acho que sim", respondeu, entre risos, o maestro Mário Carolino. E qual seria o instrumento? "Talvez um trompete, como tenho falta de músicos", acrescentou.

Dos sons mais clássicos passou-se à tarde para os sons africanos. Foi ao ritmo de mornas, funanás e hip hop que Jerónimo de Sousa almoçou cachupa com a comunidade do Vale da Amoreira, na Moita. Entre beijinhos e abraços, o secretário-geral do PCP fez questão de sublinhar o papel da CDU da defesa dos direitos dos imigrantes que ultrapassam os 40 mil no distrito de Setúbal. Admitiu que é preciso fazer ainda mais pelas comunidades de emigrantes, assegurando que a coligação democrática unitária "travará o combate aos traficantes de mão de obra imigrante" e continuará a "lutar pelos direitos laborais e sociais dos imigrantes e as contra as várias formas de discriminação, racismo e xenofobia".

No final, teceu ainda duras críticas aos países europeus que têm negado a entrada de migrantes durante a crise dos refugiados. "Para o PCP impõe-se a promoção de medidas de reinserção de famílias de refugiados. Repudiamos as medidas da Europa fortaleza", afirmou Jerónimo de Sousa.

Mas o ponto alto do sétimo dia na rua, ou melhor de toda a campanha até agora, foi o desfile em Almada que reuniu centenas de apoiantes da CDU que partiram da base naval do Alfeite rumo à Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (SFUAP), onde se realizou um comício com casa cheia.

ana baião

Mais entusiasmado e taxativo, Jerónimo – que na parte da manhã admitira que não se sentia "fresco que nem uma alface", mas que tinha o ânimo e a força necessária para continuar em campanha – acusou contudo sinais de cansaço. Ao agradecer a forte adesão ao comício, o líder comunista frisou o facto "de ser um dia de semana" e os apoiantes não faltarem à ação na SFUAP. Um pequeno lapso ou falha da memória, quando já se vai a meio da campanha.

Se há dois dias Jerónimo reconhecia que a batalha eleitoral estava “difícil”, o líder do PCP prefere desvalorizar agora as sondagens apontam para um resultado inferior a 7% para a CDU. "Eles inventam sondagens até dar o resultado que querem. Nós não temos uma empresa de sondagens. A nossa sondagem diz que o nosso resultado ainda está em construção. É ainda possível crescer. É possível que a CDU avance", vaticinou, por sua vez, no final do jantar na Casa do Povo de Sines.

E mais uma vez voltou a apelar ao voto na CDU da “grande massa” de simpatizantes e independentes:"Falta só uma semana, mas é possível convencer ainda um amigo, um camarada. Todos devem ser ativistas da CDU", reforçou. A estratégia continua a passar pelo distanciamento do PCP face ao partido de António Costa, sustentando Jerónimo de Sousa que "o PS não mudou. Mudaram foram as circunstâncias na eleições de 2015".

"Cada voto em 2014 para a CDU contou para o aumento das pensões e dos salários, para o aumento do abono de família, para a gratuidade dos manuais escolares ou para os passes sociais. A questão fundamental está na necessidade do reforço da CDU, porque com maioria absoluta o PS fica com mãos livres para as medidas que quiser", concluiu.