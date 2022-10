Já há portugueses a votar. E desta vez com melhor organização

As tradicionais filas para votar primavam pela ausência, este domingo de manhã, durante a votação antecipada para as legislativas no Porto. Em compensação, sobravam comentários elogiosos à organização. “Demorei um minuto a votar. Isto está muitíssimo bem organizado. E então do ponto de vista informático... Recebi email a confirmar a inscrição, alerta no telemóvel, impecável. Fiquei espantado!”

Vasco Gama Ribeiro, de 71 anos, foi um dos 9338 eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente no distrito do Porto — em todo o país, fizeram-no 56.287 pessoas. Na Invicta, o número triplicou em relação às eleições europeias de 26 de maio (3014 registados).

Clara Queirós, de 56 anos, gerente empresarial, foi uma das novas inscrições. Estará no estrangeiro, em trabalho, no próximo das legislativas, pelo que votar este domingo é oportuno. “É muito vantajoso. Em maio não tive essa necessidade, mas agora sim.” Está acompanhada pelo marido, que optou por não votar já, mas que se mostra impressionado: “Isto está muito bem organizado”.

Novo local, mais urnas

Em maio, no Porto, a votação decorreu no edifício da Câmara Municipal. Havia apenas quatro urnas em funcionamento, o que provocou longas filas e esgares de grande impaciência. Desta vez, vota-se no Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto, um amplo espaço de recreio equipado com campo de futebol e pavilhões multiusos. Em três deles, estão colocadas 50 mesas de voto.

Manuela Barbosa, de 66 anos, repete a experiência de votar antecipadamente. Diz que em maio não teve grandes razões de queixa, mas que “desta vez, está muito mais organizado. Há mais mesas, não há filas, a entrada é imediata”.

O apoio aos eleitores começa na rua. A polícia municipal bloqueou lugares de estacionamento para quem ali acorre de carro. Há sempre um entra e sai de carros na Rua Alves Redol criando a sensação de que há estacionamento para todos.

Ultrapassados os portões da rua da associação, quem não conhece o local não tem hipótese de se perder. Há placas de direção a indicar os locais de voto e funcionários em serviço para esclarecer todas as dúvidas. Junto a um quadro de avisos, onde consta toda a informação necessária à identificação das mesas de voto, uma jovem em serviço não deixa que ninguém se sinta perdido. “Posso ajudar? Qual é o seu distrito de residência? De Viseu. Então vota na mesa 44.”

Carrinhos de golfe em serviço

Cerca do meio-dia, há um fluxo contínuo de gente pelos passeios em empedrado junto ao campo de futebol, a caminho dos pavilhões de voto. O percurso torna-se num passeio de domingo para quem ali vai sem horas marcadas, mas pode ser difícil para quem tem dificuldades de locomoção.

Os eleitores nestas condições não foram esquecidos: dois carrinhos de golfe do Parque da Cidade e uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Porto transportam pessoas com mobilidade reduzida até o mais próximo possível dos locais de voto.

Neste cruzar de gente empenhada em cumprir o seu dever cívico, vão-se ouvindo comentários soltos: “Está muito mais gente do que nas últimas”, comenta-se entre um casal. “Demorei uns dois minutos, não há confusão nenhuma”, diz uma senhora ao telemóvel. Uma jovem questiona o rapaz que a acompanha: “É assim tão importante para ti saberes em que é que eu votei?”