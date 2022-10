O momento do dia:

Quando o PAN levou a comitiva e os jornalistas por becos e passeios estreitos desde o centro de Santa Maria da Feira até à estação de comboios. Foi mais difícil para os repórteres de imagem, que iam carregados com as câmaras de filmar, mas todos conseguiram perceber que, sim, o percurso é complicado. Tão complicado que no fim André Silva pediu desculpa aos repórteres de imagem.

A frase:

"É óbvio que é grave. Entendemos que tudo o que tenha de ser esclarecido seja esclarecido"

André Silva, líder do PAN sobre Tancos

O personagem:

Daniel Rocha, um jovem angariador de potenciais interessados em dar uma volta nos moliceiros, foi o responsável pelos aplausos do dia, ao pedir a abolição das touradas.

A fotografia:

pedro nunes

E, ao quarto dia, as touradas entraram na campanha no PAN. "Sr. André Silva, por favor, acabe lá com as touradas que aquilo não é cultura."

O 'grito' de Daniel Rocha, 31 anos, esta manhã no centro de Aveiro, foi seguido de aplausos pela comitiva que acompanha o líder do PAN. Até aqui, o partido ainda não tinha tocado no assunto, que é uma das suas maiores bandeiras. (Estará incluído num pacote de linhas vermelhas se for necessário apoiar um Governo do PS, caso Costa não tenha maioria absoluta?)

O PAN que já não quer ser só o partido dos animais dedicou o dia à mobilidade e ao ambiente, mas o momento mais efusivo acabou mesmo por o de Daniel Rocha, ou seja, o das touradas.

A campanha do partido começou em Aveiro num encontro com ativistas locais que estão contra a constução de (mais) um parque de estacionamento no centro da cidade. No coração da Ria, entre turistas estrangeiros e nacionais, André Silva teve uma bem sucedida 'arruada' (no PAN não existem arruadas tradicionais, mas acções de diálogo com a população, momentos em que os candidatos se disponibilizam, num local fixo, a responder às perguntas dos eleitores). Porém, o dirigente máximo do PAN acaba sempre por fazer umas ruas a pé e distribuir panfletos com o programa eleitoral.

É, precisamente, nessas alturas que André Silva está como peixe na água, entre abraços e beijinhos, provando que os quatro anos de Parlamento lhe deram muita popularidade. "Isto é o PAN. Lá em casa os meus filhos só me falam no PAN, já não posso ouvir falar nisso", comentava uma aveirense quando André passava.

"Adoro vê-lo na televisão, mas ainda não sei em quem vou votar", disse-lhe Maria de Lurdes, de 72 anos, depois de receber um panfleto e um beijinho de André Silva.

Um quilómetro a pé até ao comboio

Já em Santa Maria da Feira, a segunda paragem da comitiva, o PAN não teve tanto impacto. A cidade estava com pouca gente devido a uma prova de ciclismo e André Silva mal tinha a quem entregar panfletos.

Mas aquela localidade era paragem obrigatória para passar a mensagem do dia e uma das mais emblemáticas propostas do partido, mostrar que há um problema de mobilidade e que, por isso, é fundamental ligar todas as capitais de distrito por comboio até 2035. Algo que o porta-voz do PAN defendeu ser exequível a nível financeiro.

Para mostrar as deficiências na área da mobilidade, fez um quilómetro a pé até à estação de comboio de Santa Maria da Feira, entre passeios estreitos e becos perigosos, e depois a ligação do Vouguinha até Espinho, durante 45 minutos. "Esta zona é um dormitório, onde moram muitas pessoas que trabalham no Porto que são obrigadas a levar carro, contribuindo para a poluição, porque levam menos de metade do tempo do que se fossem de comboio", frisou.

À margem de Tancos

Apesar da manchete do Expresso de Tancos, o PAN continua a ser o único partido na campanha a evitar tomar uma posição sobre o caso.

Questionado, novamente, pelos jornalistas André Silva mostrou-se favorável à comissão de inquérito exigida pelo CDS.

“É óbvio que é grave. Entendemos que tudo o que tenha de ser esclarecido seja esclarecido”, disse aos jornalistas após a viagem no Vouguinha.

Já sobre a ideia de cabala defendida pelo PS, André Silva lamentou que o caso esteja a manchar a campanha eleitoral. "Não faço ideia se há uma conspiração. Mas há uma politização de um processo judicial que serve para desviar as atenções da campanha."

A tarde foi passada em Viana do Castelo, primeiro num centro de interpretação ambiental, depois em mais uma ação de rua.Amanhã André Silva começa o dia a dar uma palestra numa conferência vegan em Paredes de Coura.