Rio ao megafone, otimista na semana final: "Vamos ganhar!"

O momento:

Rio no pelourinho de Bragança, a falar através de um megafone e a garantir que vai ganhar as eleições. Com a campanha em crescendo e o aparelho a começar a aparecer, o líder do PSD vai ousando cada vez mais. São sinais de confiança.

A frase do dia:

"Estamos certos de que vamos ganhar as próximas eleições"

Rui Rio, líder do PSD

O personagem:

José Silvano e Adão Silva, dois dos mais importantes apoios de Rui Rio. Em Bragança e Vila Real, a máquina partidária não falhou e disse ‘presente’. Missão cumprida.

A fotografia:

rui duarte silva

Rui Rio partiu este sábado para a segunda fase da sua campanha, onde jogará sempre em casa - o Norte. E isso já se nota em todas as dimensões do jogo. Na mobilização do aparelho, nos gestos do líder e sobretudo no discurso: do “vamos ter um resultado honroso” dito há poucos dias no Sul do país o presidente do PSD já passou para o “estou certo da vitória”.

É mais fácil fazer brilharetes quando o campo está inclinado. E quando se joga ao ataque. Mesmo tendo tido dificuldades em driblar a nega de Pedro Passos Coelho ("não comento..."), o líder social-democrata continua apostado em pressionar alto e explorar a lesão do seu principal adversário. Não a 'síndrome do piramidal' que abalou António Costa, que nisso Rui Rio não se mete, disse o próprio de viva voz. "Isso não é da minha conta...". Mas a contusão em que Tancos se transformou Rio não larga. Nem vai largar, por muito que o socialista não goste, nem queira. "Vou pedir a António Costa uma lista de temas que quer que tire da campanha...", ironizou esta manhã, já depois de ter apoucado da tese da cabala posta a circular pelo PS.

Com a moral em alta, o dia de sábado acabou por ficar marcado não por uma, não por duas, mas por três arruadas à antiga. Valpaços, Bragança e Vila Real, tudo corrido com beijinhos, bacalhaus, abraços e sorrisos, com os adeptos da casa ajudarem e darem força. “O PSD o que promete paga e dá. O outro só nos aldraba”, ouviu de um simpático ancião. Foi um ver se te avias de “Muita força! Vamos ganhar!”.

De manhã, em Bragança, Rio subiu ao pelourinho para falar à claque. De megafone na mão, foi mais longe do que nunca (já disse que ia cair de pé): “O Norte estará sempre presente em todos os atos que tiver a partir do dia 6. Porque estamos certos de que vamos ganhar as próximas eleições!”, disse ao megafone. Aos seus pés, os jotinhas gritavam: “Vitória! Vitória! Vitória!”.

Dia de festa, portanto. Em Valpaços, até Elena Correia (sem ‘H’ que é nome artístico), convidada de honra de um daqueles programas televisivos de sábado à tarde que estava a ser emitido daquela cidade, ajudou a criar massa humana. “Vou para sempre te amar / Nosso amor é romance que não vai acabar”, gritavam as colunas, com a artista a mexer exemplarmente os lábios.

Com ou sem playback, a verdade é que não houve muita transferência de votos de Elena Correia para Rui Rio - a comitiva do PSD despertou alguma curiosidade nos locais mas quem assistia ao ‘concerto’ não arredou pé. Não foi grave: a equipa do líder estava muito bem composta e dava conta do recado.

“Tenho a consciência de que a mobilização no Norte é mais fácil do que no Sul”, assumiria mais tarde Rio, que volta e meia lá vai tentando ridicularizar as sondagens. “Então se forem as da Pitagórica…”, chegou a suspirar esta manhã.

rui duarte silva

Rio está (ou aparenta estar) mais confiante. E vai aproveitando para uma ou outra entrada mais dura às canelas dos seus alegados adversários. “É preciso ver que eu já fiz muitas campanhas. Às vezes as pessoas olham, principalmente vocês [jornalistas] que estão lá em Lisboa, e dizem ‘apareceu este aqui...’ Eu já fiz muitas campanhas!.”

Contra tudo e contra todos, o barómetro da rua é o único conta, vai insistindo Rio, que terminou o dia de campanha com uma certeza. “Eu disse que quando chegassem as eleições, ia estar disputar taco a taco com António Costa. Consegui chegar lá. Agora vamos ver”.

Uma coisa é factual: com a caravana a chegar ao Norte, a campanha está em crescendo. E foi preparada, precisamente, a pensar nisso. Seguem-se Coimbra, Viana do Castelo, Braga, Viseu, Aveiro e Porto, antes de guinar para o Sul e terminar em Lisboa. Rio vai aumentar a parada.

Nota: na sexta-feira, numa das visitas que fez a farmácias locais, na Guarda, os jornalistas perguntaram se ia comprar alguma coisa. Rio respondeu que não, porque mesmo para evitar as dores musculares já toma magnésio. Ele há coisas…