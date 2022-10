“Não faço ideia se é conspiração, mas há uma politização” - André Silva, sobre Tancos

O líder do PAN comentou esta manhã a manchete do Expresso para defender que o caso de Tancos está a ser “politizado”, à esquerda e à direita, e que serve para “desviar atenção da campanha”.



“Não faço ideia se há uma conspiração. Mas há uma politização de um processo judicial que serve para desviar as atenções da campanha”, afirmou André Silva.



André Silva, que tem evitado falar e tomar uma posição sobre o assunto, mostrou-se favorável a uma comissão de inquérito parlamentar. “É óbvio que é grave. Entendemos que tudo o que tenha de ser esclarecido seja esclarecido”, disse aos jornalistas após uma ação de campanha em Espinho.



O único deputado do PAN criticou também a postura dos restantes partidos que “estão muito preocupados” com o caso, mas “não discutem propostas para que o caso não se repita”.



André Silva voltou a reforçar as suas propostas para a área da corrupção e recusou politizar a campanha. E rejeitou que a decisão de não estar a falar do processo possa ser interpretada como estando a evitar desgastar o PS, com quem poderá vir a completar a maioria parlamentar.



Este fim de semana o PAN está a norte. A campanha começou em Aveiro e termina à noite em Viana do Castelo.