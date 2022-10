Santana Lopes revisitou Serralves e andou entre copas nos passadiços. Gostou

O candidato nº1 da Aliança pelo círculo de Lisboa visitou na tarde desta sexta-feira o Museu de Arte Contemporânea e o Parque de Serralves, onde percorreu os 250 metros de passadiços, construídos entre o arvoredo e elevados a 15 metros de altura. “Fiquei fã. É uma estrutura admirável, erguida sem cortar uma árvore”, afirmou Pedro Santana Lopes no final do percurso, evocando o tempo em que, miúdo, praticou ginástica no Sporting na rua do Passadiço, em Lisboa.

“Uma obra notável” foi como classificou o líder da Aliança a mostra 'in/Disciplina', de Álvaro Siza Vieira e que retrata seis décadas da obra do mais consagrado arquiteto português, patente no Museu de Arte Contemporânea. “É um espaço em que tive responsabilidades durante quatro anos, quando fui secretário de Estado da Cultura”, recordou o agora presidente do partido que se estreia em eleições legislativas, a 6 de outubro.

Acompanhado por Bruno Costa, cabeça de lista da Aliança pelo Porto, e da candidata independente e dissidente do PSD Adriana Aguiar Branco, Santana Lopes frisou que o ambiente e a reflorestação do país são duas das apostas do partido para a próxima legislatura, assegurando que, se o Aliança tiver assento parlamentar, como “acredita”, irá bater-se pela plantação de 25 milhões de árvores ao longo de quatro anos, pela descarbonização do país, bem como pela extensão das áreas de regadio.

“A plantação de árvores autóctones e de diversas espécies é essencial para a reter o carbono”, refere, adiantando que na agenda do partido está prevista a criação da figura do Provedor do Eco-Sistema Nacional, que zelará por uma fauna e flora mais equilibrada.

A visita a Serralves foi o mote para Santana Lopes da “simbiose” ambiente e cultura, área em que quer descentralizar a conservação do património, investindo em ofícios tradicionais como o restauro, talha e ourivesaria.

Do almoço com Pinto da Costa não quis levantar o véu, mas garantiu que correu (e comeu) bem: “Caldo verde e açorda”.