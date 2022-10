Depois do pão e uvas com as amigas do Bolhão, Santana Lopes almoça em privado com Pinto da Costa

Era para ser segredo, mas a indicação de que Pedro Santana Lopes teria um almoço privado, para “os lados das Antas” acabou com o mistério. O líder da Aliança recusou-se a confirmar quem era o comensal incógnito, embora sem disfarçar um sorriso quando confrontado com o nome de Pinto da Costa, a quem agraciou, como primeiro-ministro com o Colar de honra de Mérito Desportivo nos idos de 2005, após as conquistas da Taça UEFA e da Champions do FC Porto.

Num dia integralmente dedicado ao Porto, rodeado de uma pequena comitiva morna, o presidente do Aliança visitou o amigável mercado temporário do Bolhão, onde nas últimas Europeias foi o presente mais ausente da campanha, retido em casa após o acidente rodoviário em vésperas das eleições. Desta vez, as vendedoras que então perguntaram pelo “doentinho” não se fizeram rogadas, esta sexta-feira, aos beijos da praxe.

Santana Lopes e os candidatos pelo Porto, o cabeça de lista Bruno Costa e a n.º 2 Adriana Aguiar Branco, aproveitaram para comprar uvas moscatel e americanas a Paula Viana, que avisou que, na sua banca, “o quilo era à Porto”. Ou seja, “bem pesado”. Paula não desvenda em quem vai votar, mas sempre foi dizendo que “simpatiza” com Santana, desde os tempos em que ele era “mais laranja”. A preferência alarga-se “ao menino dos olhos bonitos”, Bruno, que já conhece das Europeias.

O presidente da Aliança, que na terra natal de Sá Carneiro fez questão de recordar que “é e será sempre o seu ídolo”, mesmo não sendo dado a idolatrias, percorreu sem pressas as bancas do deslocalizado mercado do Bolhão - até fim das obras em curso do original -, petiscando queijos do Alentejo, provando o pão da Padaria Madalena, onde confessou que agora come do mais escuro, apesar de preferir os brancos, como a tradicional regueifa: “Não sei porquê, tenho uma atração pelo que engorda”, confidenciou.

Enquanto o líder distribuía mimos e prometia o que o novo partido se propõe fazer caso a Aliança se estreie na bancada parlamentar, os membros da comitiva entregavam os panfletos com os temas prioritários e que têm por slogan “O distrito do Porto merece muito mais”: “Mais equidade, mais descentralização, mais saúde, mais segurança, mais ambiente”.

Já quase no final da romaria, Santana Lopes foi abordado por Maria Alice, cliente do mercado e moradora no Bairro de São Brás, que desfiou “o drama de viver no Porto, onde as pessoas são despejadas para dar lugar a alojamentos para os turistas”. Conta que é o que está a acontecer a uns familiares, que vão ter de sair do apartamento onde vivem sem terem alternativa, ainda mais com três cães. “Nas outras eleições votei no PAN, mas não fizeram nada do que prometeram”, queixando de já ter esterilizado - à sua “custa” - 23 cães abandonados.

Ainda tentou que o presidente da Aliança se comprometesse a obrigar as Câmaras a suportar “esses custos”, mas Santana passou a bola à candidata local Adriana Aguiar Branco. Antes de entrar para a carrinha que seguiu para o encontro com Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, o antigo primeiro-ministro ainda prometeu visitar o Bairro de Francos, após ouvir os lamentos de uma moradora receosa “com o escancarado consumo de drogas” na vizinhança, desde que “a retirada dos moradores” das torres Bairro do Aleixo.

Questionado sobre a encenação da devolução das armas de Tancos, Pedro Santana Lopes avisou que não gosta de especular, acredita nas palavras do Presidente da República, remetendo o assunto para o poder judicial. “Disse que acreditava na palavra do Presidente da República. Sobre o resto, não disse que estava esclarecido na totalidade. Quem tem de esclarecer é o poder judicial. O assunto está entregue e confio que o poder judicial decidirá bem”, afirmou.

O líder do Aliança advertiu ainda que o partido “não faz exploração política” de qualquer caso e, quanto à questão da responsabilidade política, adiou-a para a próxima legislatura. “Estamos a uma semana das eleições. Na próxima legislatura falaremos com certeza desse e de outros assuntos. Quero fazer campanha a falar do que as pessoas precisam e da justiça que é devida a tanta gente que sofre”, vincou.