Bloco quer baixar IVA da energia, um dos impostos que “mais dizem a toda a gente”

O momento do dia:

Em Almada, já muita gente se preparava para sair quando, a pedido de Fernando Rosas, o mandatário distrital do BE por Setúbal, começou a ser cantado o hino da "Internacional". Entre militantes do Bloco ninguém se lembrava de isso alguma vez ter acontecido a fechar um comício. Justificou um que seria forma de homenagear Almada, “terra de liberdade”, como lhe chamou Rosas. Fica agora a dúvida se outros palcos irão reclamar idênticos pergaminhos. Por exemplo, Viana do Castelo, já na noite desta sexta-feira, quando Catarina Martins fechar o comício.

A frase:

“ Parece-nos muito grave: se o Ministério Público tiver razão, responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito”

Catarina Martins, coordenadora do Bloco, após ser conhecida a acusação no caso Tancos

O personagem:

O dentista da Moita. Na defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Bloco convocou o exemplo de um profissional que torna o SNS melhor. Trabalha no Centro de Saúde da Moita e é dentista. Graças à si, algumas pessoas de 50 anos receberam pela primeira vez cuidados de saúde oral, contou Catarina Martins, para assim enfatizar a importância de se apostar nos cuidados de saúde primários. Mas há um “mas”: o Centro de Saúde da Moita só tem um dentista, para mais de 200 mil pessoas.

A fotografia:

josé fernandes

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu na noite desta quinta-feira que "nos impostos também se faz justiça", motivo pelo qual o BE quer baixar aqueles "que mais dizem a toda a gente", ou seja, descer o IVA da energia para os 6%.

Numa paragem obrigatória da caravana do BE em período eleitoral, o comício na Incrível Almadense, em Almada, Catarina Martins focou-se no dossiê da energia, um tema caro ao partido, que nesta legislatura propôs a comissão de inquérito ao pagamento de rendas excessivas neste setor. "Nos impostos também se faz justiça e se escolhe lados e o BE quer baixar os impostos que mais dizem a toda a gente deste país, baixar o IVA da energia, baixar o IVA da luz", explicou.

O compromisso do Bloco "é voltar aos 6% como devem estar todos os produtos essenciais". "Há uma boa razão para fazermos esta proposta. Tenho ouvido muitas vezes a direita dizer que quer baixar impostos e este, este sim, é um imposto que temos de baixar porque os 23% de IVA na fatura da energia são para toda a gente", justificou.

Num comício com um formato que o BE já tinha usado - precisamente na Incrível Almadense, nas eleições europeias de maio - com um pequeno palco, redondo, no meio da assistência, Catarina Martins quis focar-se na "proposta fiscal porque a energia é um bem essencial e não tem sido tratada" como tal.

"E se temos de combater as rendas da energia, também não podemos deixar que continue este regime em que a taxa de IVA da energia é a máxima", condenou, lembrando que o aumento para os 23% foi feito durante o Governo PSD/CDS.

Concretamente sobre as rendas da energia, a líder do BE criticou que "o programa do PS, o mesmo partido que aprovou as conclusões da comissão de inquérito, não tem uma única linha sobre o que vai fazer com estas conclusões".

Para Catarina Martins, "a direita diz que está tudo bem, o PS diz que está mal mas não quer fazer nada. No BE assumimos o compromisso: o que a EDP andou a cobrar a mais, tem de devolver aos consumidores deste país".