A cartada de Cristas para liderar a ofensiva de Tancos (e o presente envenenado do PSD)

O momento do dia:

O momento que definiu o dia e ajudou a explicar a presente estratégia para a campanha do CDS foi aquele em que Assunção Cristas decidiu tomar a dianteira do xadrez político, anunciando uma reunião extraordinária da comissão executiva do partido sobre o caso de Tancos. Sábado pelas 11h30 saber-se-á se a manobra resulta. Com um possível senão: o PSD não quis ficar atrás e já pediu a convocação de uma comissão permanente na Assembleia da República sobre o mesmo tema.

A frase do dia:

“As consequências políticas são agora ainda mais graves”

Assunção Cristas sobre o caso de Tancos e a razão pela qual não considera estar a misturar os assuntos da Justiça com os da política

O personagem:

Morangos, beringelas, pimentos, milho, batatas: todos estes itens fazem parte da lista de cultivos que Nelson Cruz semeia e colhe no seu terreno, em Alpiarça, empregando assim cerca de trinta funcionários. O problema é que apenas um décimo destes tem nacionalidade portuguesa: “Se não fossem estes indianos e paquistaneses não havia mão de obra”, explica, desanimado, durante a visita de Assunção Cristas. Então e o clima, é um entrave? “Disso Deus nosso Senhor é que sabe, que está lá em cima. Dizem, que eu nunca o vi”, remata, provocando risos no grupo.

A fotografia:

nuno botelho

A visita ao Mosteiro da Batalha com que o CDS arrancou o seu dia não indiciava que viesse daí novidade de maior. As voltas pelo claustro, pela sala do capítulo - onde se encontra a famosa abóbada que inspirou Alexandre Herculano - ou pelas “capelas imperfeitas”, cheias de lições de história dadas por Joaquim Ruivo, diretor do mosteiro, traduziam-se numa manhã tranquila. O próximo ponto de agenda estava marcado para Fátima, no colégio de São Miguel, de forma a Cristas poder defender a sua posição quanto aos contratos de associação com escolas privadas. E, até aí, nada fazia prever que a política fosse agitar as águas.

Cristas não tinha, aliás, aceitado responder a perguntas sobre Tancos diante do mosteiro da Batalha, fazendo parecer que ignoraria uma polémica a que tem dado gás sempre que pode. Afinal, era só uma questão de timing. Ainda a visita ao colégio ia a meio e já os jornalistas eram avisados: viria aí uma alteração à agenda do partido para sábado. Pouco depois, Cristas desvendava o mistério: os centristas decidiram dar mais um passo em frente para agarrar o caso que está a tomar a campanha. Querem continuar a ser líderes do processo - isto numa altura em que o PSD também não quer ficar para trás.

A opção tomada foi cancelar o primeiro ponto da agenda de sábado, uma visita à feira de Queluz, e em vez disso reunir a comissão executiva do partido na sede do Largo do Caldas, em Lisboa. Uma reunião que servirá para “analisar tudo o que tem sido dito”, à medida que o resto dos partidos entra no comboio que o CDS quer conduzir. E para lembrar que foram os centristas os primeiros a agarrar o tema, que agora, mais do que nunca, não querem deixar para outros.

O lápis infiltrado

Mas Cristas estava em Fátima para puxar pela bandeira dos contratos de associação com colégios privados, e tinha ali o exemplo perfeito para isso mesmo. Instituição de inspiração cristã, o colégio de São Miguel recebe alunos do segundo e do terceiro ciclo, sendo que um terço destes tem direito a ação social escolar. Mas a escola perdeu, nesta legislatura, quinze turmas com contratos de associação (um terço do total). E Cristas aproveitou o tema para lembrar os “alunos que não podem pagar” e que são agora obrigados a “ir para Ourém, Leiria ou Marinha Grande, fazendo muitos quilómetros para frequentar o ensino obrigatório.

nuno botelho

Defendendo que no limite a liberdade de escolha devia ser “alargada a todas as escolas e famílias”, Cristas admite que, para já, o objetivo seria garantir estes contratos “pelo menos onde não há oferta pública”. Não é a única falha detetada: na reunião com a associação de pais, a líder centrista recebeu um manifesto de “indignação” em que se detalha que os alunos que sigam ali a via profissional não vão ter direito a manuais gratuitos, como acontece na escola pública. “Uma desigualdade sem explicação”, classificou, um dia depois de ter defendido em Leiria que o Estado considera os alunos do privado “portugueses de segunda” por causa da questão dos manuais.

Com a promessa de se “bater” como puder para resolver a situação “discriminatória” que os pais denunciam, partiu à descoberta da escola, passou pelas salas de desenho e informática - a centrista assume que preferiria ter aulas na primeira - e passou pela biblioteca para absorver “o bom cheirinho dos livros”. Era ali que se encontrava um aluno que requisitava o clássico “1984”, de George Orwell - “boa coisa que leva”, elogiou rapidamente Cristas, leitora ávida. Do mesmo modo, aproveitou para passar a mão pelo lombo de um exemplar de “Dom Quixote” e assegurar que a obra prima de Cervantes “nos ensina muito”.

Poderia ser um momento à professor Marcelo, mas Cristas teria de mostrar jogo de cintura ainda maior. De visita à sala dos professores, que lhe asseguravam que “todas as entidades, pais, professores, alunos, estão contentes com a escola… menos o Estado”, teve uma espécie de encontro imediato que confundiu quem o testemunhou. À primeira vista, tratava-se apenas de um professor a oferecer um lápis a Cristas, que o recebeu com um olhar de desagrado e uma resposta invulgarmente ríspida: “Também os temos, mas os nossos são afiados”. Um olhar mais próximo do lápis permitia deslindar a resposta: ponta cor de laranja, “Rui Rio” gravado em letras pretas. Era uma oferta de campanha do PSD. Mas Cristas aconselhou o adversário a “afiar”... a pontaria.

O efeito Tancos

Antes de uma ida para Lisboa, onde participará ainda esta sexta-feira no “Gente que não sabe estar” de Ricardo Araújo Pereira, a centrista ainda teve tempo de passar pela plantação de beringela do agricultor Nelson Cruz, em Alpiarça. Ali ouviu, ao lado de um grupo de imigrantes que trabalhavam debaixo do sol quente das três da tarde, os lamentos do agricultor sobre a falta de mão de obra para trabalhos duros como este: “Mão de obra? Se não fossem estes indianos e estes paquistaneses, praticamente não havia”. E porquê? “Se estiver em casa a ganhar 500 euros de rendimento mínimo prefere sair e vir para aqui trabalhar oito horas por 700 euros?”.

Nelson Cruz emprega cerca de trinta pessoas e dessas apenas um décimo - ele, a mulher e o tratorista - são portugueses. Mais uma razão para dar atenção às propostas do CDS, que permitem que um jovem que vá trabalhar para a colheita por pouco tempo não veja os benefícios sociais a que a família tem direito desaparecerem automaticamente, explica Cristas. O dia acalmou e o que lhe resta é rumar a Lisboa para o programa de humor. No sábado tentará marcar a agenda mediática com a reunião do núcleo duro sobre Tancos. Só há um senão que lhe pode atrapalhar os planos: enquanto a comitiva entra nos carros, de partida para a capital, sabe-se que o PSD acaba de convocar a comissão permanente da Assembleia da República para discutir o mesmo tema...