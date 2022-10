Pardal Henriques: “Gostava de debater com o primeiro-ministro, mas ele não quer”

Se a principal barreira que um pequeno partido enfrenta é o desconhecimento do público, o PDR (Partido Democrático Republicano) caminha já um passo à frente. Na feira da Malveira, onde o cabeça de lista por Lisboa, Pedro Pardal Henriques, passou a manhã desta quinta-feira, foram vários os feirantes e transeuntes a reconhecer “o homem dos motoristas”. O ex-porta-voz do sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, que “parou o país” já por duas vezes este ano, insiste que não é político — “sou um homem de causas”. Por isso vai parando a cada cinco metros para as ouvir. “O doutor devia era ir para a Associação de Feirantes, pôr as câmaras e as juntas na ordem”; “os vigilantes precisam de ser ouvidos”; “sabe, eu também tenho uma empresa de camiões…”

O homem que tanto ouve queixa-se de não ser ouvido. “Há um boicote da comunicação social, porque o Pardal incomoda muita gente”, atira o candidato. Com um apelido tão dado a trocadilhos, o partido aproveita para o usar nos slogans, que, se pecam na originalidade, acertam na rima: “Se isto está mal, vota no Pardal” ou “vota no Pardal para mudar Portugal”, entoam os apoiantes, seis, que descem a feira ao lado de Pardal Henriques. Com eles, uma bandeira, várias canetas e panfletos. E um jornalista. “Queixo-me das televisões, principalmente da RTP, que devia fazer serviço público e dividir a atenção por todos”, lamenta o candidato que acha que não são só os jornalistas que não o querem ouvir. “Já desafiei o senhor primeiro-ministro: gostava de debater com ele.” E ele recusa? “Nem responde.”

O cabeça de lista do PDR por Lisboa quer falar sobre as principais bandeiras do partido: os combates “à corrupção”, sobretudo nas empresas tuteladas pelo Estado, ao carreirismo político — “António Costa não faz outra coisa desde os 14 anos” — e à defesa dos direitos dos trabalhadores. Pardal distribui bicadas também à esquerda do PS, que até é a sua área política, mas que “deixou os trabalhadores a falar sozinhos”. Caso contrário, “não tinha havido tantas greves”.

À falta de melhor caminho, Pardal Henriques espera confrontar António Costa esta sexta-feira, quando os caminhos de ambos se cruzarem, mais a norte. “Vamos estar no Porto com os lesados do BES, que o primeiro-ministro tem maltratado. E vamos encontrá-lo numa das arruadas do PS.” Sobre as notícias, acha “gravíssima” a absolvição de Ricardo Salgado (no caso que o opunha à apresentadora Teresa Guilherme) e coloca-se ao lado do Presidente da República no caso de Tancos. “É uma vergonha os verdadeiros responsáveis tentarem desviar as atenções.”

“Marinho e Pinto é um homem de causas, como eu”

Nas eleições de há quatro anos, Marinho e Pinto era o rosto único do partido, que não teve força suficiente para eleger deputados (conseguiu 1,1% dos votos, pouco mais de 60 mil). Desta vez, “a expectativa inicial era eleger cinco”. A dez dias das eleições, a ambição resfriou. “Eu serei eleito em Lisboa, o doutor Marinho no Porto e talvez o Bruno [Fialho] em Setúbal.” Bruno Fialho é um dos homens que escreveu o programa do PDR, que, como noticiado pelo jornal Público, inclui trechos exatamente iguais aos do programa do PSD, apresentado primeiro. “Nós não somos um partido de profissionais. E, se concordamos com uma medida, por que não usá-la também? Seria hipócrita não o fazer”, considera Pardal Henriques, admitindo que foram consultados os programas de vários partidos. “Para a próxima será diferente”, promete. Para esta vez, e até agora, as sondagens dão o PDR abaixo de 1% e, portanto, sem hipótese de eleger qualquer deputado.

A culpa é do “boicote”, repete, enquanto os apoiantes acenam em concordância. Continuam a ser seis, mas agora têm três bandeiras e um megafone. Todos vestem t-shirts do partido, menos o líder. Pardal Henriques leva camisa clara e blazer escuro e sabe que a aparência não é indiferente.

“Gosto da postura dele, do aspeto, do tom de voz. Eu quando me irrito, começo logo aos gritos. Ele nunca levanta a voz”, elogia Joaquim Ferreira, às compras na feira. Pardal Henriques ri-se. “É muito difícil ver-me nervoso ou irritado”, nem mesmo durante a greve que marcou o verão. Nesta fase, voltou a dormir pouco. “Durmo duas horas por dia, porque não quis deixar o meu trabalho como advogado.” Continua a ser o responsável pelo seu escritório de advogados, que não abandonará, mesmo que eleito. “Vou perder dinheiro com isso, mas não me importo, não estou aqui por dinheiro.”

Em muitos dos elogios que recebe à medida que o dia avança, é como se os apoiantes o pusessem de fora do jogo. “Grande campeãozão, ali a falar com eles.” Eles, os políticos. Ele, o que diz que não é político. É o discurso do PDR anti-política, anti-partidos? Pardal Henriques ri-se mais uma vez. “Eu acho que não.” Garante que a relação é cordial com todos e confirma-o à passagem de um grupo de militantes do CDS, também na distribuição de panfletos pela feira.

Depois da polémica da greve dos motoristas, Pardal Henriques diz que recebeu “vários convites” dos partidos, “quase todos, com exceção do PS e do PCP.” Aceitou o de Marinho e Pinto por não o ver nem à esquerda, nem à direita. “É um homem de causas, como eu.”

O dia do PDR devia acabar na estação de metro do Senhor Roubado, em Lisboa, para a distribuição de mais panfletos. Porém, à hora marcada, os únicos que se veem são do Nós, Cidadãos!, um dos 21 partidos que os eleitores vão encontrar no boletim de voto, a 6 de outubro. De Pardal Henriques, só um sinal: o cartaz que ocupa uma das rotundas em volta da estação. O líder teve “um imprevisto” e a segunda e última ação do dia ficou sem efeito.