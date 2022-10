Catarina Martins: "Responsáveis políticos mentiram na comissão de inquérito ao caso de Tancos"

"Se o Ministério Público tiver razão, não foi dita a verdade na comissão de inquérito do Parlamento" ao caso de Tancos, afirmou Catarina Martins, na tarde desta quinta-feira, no final de uma visita ao Centro de Saúde da Moita.

As primeiras declarações da líder do BE foram feitas poucas horas após ser oficialmente conhecida a acusação. Desde quarta-feira, por duas vezes, Catarina recusara comentar o assunto. "Se a acusação do Ministério Público se provar, significa que foram ocultados factos e que há afirmações que são mentira", afirmou a líder do Bloco à saída do centro de saúde.

"Parece-nos muito grave: se o MP tiver razão, responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito", sublinhou. Interrogada sobre o sentido de voto do BE na comissão de inquérito, em que o seu partido esteve ao lado do PS, Catarina Martins justificou: "As conclusões votadas pelo Bloco eram justas face aos factos então conhecidos".

Escudando a anterior posição no Bloco no Parlamento, "as comissões de inquérito tiram conclusões sobre factos que conhecem". E para sublinhar o que se considera ser a gravidade do que foi dito no Parlamento, Catarina disse em jeito de exclamação: "As comissões de inquérito não são conversas de café".