Rio convida Henrique Neto para comício em Leiria

O líder social-democrata convidou Henrique Neto para marcar sessão de esclarecimento em Leiria, que vai decorrer na quinta-feira. Paulo Mota Pinto, dirigente do PSD, vai moderar o debate.

Antigo deputado e ex-militante socialista, Henrique Neto foi candidato presidencial em 2016, e recolheu menos de 1% dos votos. Em 2017, acabaria por desfiliar-se do PS. Em entrevista ao jornal i, justificou a decisão assim: “Devia ter saído mais cedo. Andei a adiar, a adiar... A razão principal foi a corrupção. Não aceito que um partido com a tradição e a história do Partido Socialista seja um partido que não faça nada para combater a corrupção. A segunda grande razão foi porque o país precisa que falem verdade. Estamos há vinte anos em estagnação económica e não vejo o governo ou o PS preocupados com isso.”

A ida de Rio a Leiria está a provocar alguma controvérsia, depois de Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD e cabeça de lista do PSD, ter convidado para outras ações de campanha figuras como Hugo Soares ou Luís Marques Mendes. De acordo com o Diário de Notícias, a direção do PSD considerou uma estes convites uma “afronta” a Rui Rio. De resto, o líder social-democrata referiu-se assim ao caso: “Com toda a sinceridade, alguém que durante um ano e tal andou a procurar destruir-me por dentro do partido chegar à última hora e aparecer a dizer que dá um grande apoio acho que é um situação hipócrita”