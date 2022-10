Jerónimo acusa PS de se "enfeitar com os avanços" que até contestava

Frase:

"Eu não me queria meter nisto"

Jerónimo de Sousa, secretário geral do PCP

O momento:

O encontro dos líderes do PCP e dos Verdes no Pinhal de Leiria. Jerónimo de Sousa e Heloísa Apolónia estão há mais de 20 anos juntos no Parlamento, mas esse convívio pode acabar já na próxima legislatura. Heloísa é cabeça de lista da CDU por Leiria, um lugar dificilmente elegível. mas o risco de abandonar São Bento é, por agora, desvalorizado. Em tempo de campanha é bom não criar atritos. "Garanto-vos que não é uma despromoção", disse o secretário-geral do PCP. E acrescentou que Heloísa "não foi obrigada, antes pelo contrário", a concorrer por Leiria o que, no mínimo, é uma pouco feliz justificação.

O personagem:

António Filipe, o histórico deputado comunista e cabeça de lista por Santarém picou o ponto nas oficinas de reparação de comboios, no Entroncamento. Às dez da manhã, lá estava para acompanhar a comitiva de campanha na visita guiada à fábrica. E, na verdade, já levava uns quilómetros na bagagem. Horas antes, às sete e meia da manhã, António Filipe esteve no Parlamento para assinar o requerimento do PCP ao Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva das alterações introduzidas ao código laboral. A iniciativa comunista e bloquista só segue para o Palácio Ratton, depois de reunidas as 21 assinaturas necessárias. Mas, com o Parlamento fechado e os deputados todos em campanha, tem sido difícil a tarefa de atingir a meta.

ana baião

Bandeiras ao alto num centro cultural cheio de gente e Jerónimo entra na sala com muitas palmas e ao som do novo hino da campanha. "Pelo sonho e pela razão", pode ainda não ter entrado no ouvido de todos, mas já faz parte da prata da casa. O mote é bom para o que o líder comunista pretende alcançar nestas semanas que faltam para as eleições: sonhar com um bom resultado e convencer o eleitorado de que o PCP teve sempre razão.

Mas não está fácil. Enquanto PS e Bloco de Esquerda esgrimem argumentos na praça pública, Jerónimo prefere manter a distância e jogar com luva branca. Os confrontos diretos "não ficam bem a ninguem: nem a quem está a ouvir, nem a quem está a falar", disse de manhã. Só que ficar de fora do combate também é um risco grande.

"Pois é, camaradas, o PCP está no sítio certo", disse a certa altura do discurso de encerramento do comício de Samora Correia. Neste caso, a propósito das alterações à lei laboral, que o PS aprovou no final da legislatura contra tudo o que os comunistas propunham. Horas antes, no Entroncamento, tinha "sublinhado" como o seu partido foi contra "o desmembramento das oficinas da EMEF" da órbita da CP, que agora está em vias de ser revertido. Ou, dias antes, como "pela luta dos trabalhadores e o apoio dos eleitos da CDU se tinha conseguido o aumento das verbas para a Cultura. Ou, então, a salvaguarda da reforma para os mineiros, quando a campanha o levou até Aljustrel.

O lista daquilo que Jerónimo de Sousa chama de "marcas da CDU" é "vastíssima" e todos os dias desfiada nas várias ações de campanha. O problema é que há mais quem as reclame para si e a parada da guerra eleitoral está a subir. "Andam aí muitos cucos", dizia o deputado João Dias, numa recente ação de campanha. Hoje, perante os militantes de Samora Correia, o líder foi mais concreto e chamou-lhe PS. O líder podia não querer ir à luta, mas a guerra veio bater-lhe à porta.

"Pode o Governo do PS tomar para si e enfeitar-se com os avanços que foram alcançados, dizendo que são o resultado das suas opções?", questionou Jerónimo. "Mas o que não pode desmentir nem iludir é que muito do que se alcançou começou por ter o seu desacordo, a sua resistência e até a sua oposição", concluiu. O público aplaudiu, mas o tom dos ataques aos adversários políticos continuam tímidos e os tiros disparados são de pouco alcance. Os motores da campanha comunista estão a demorar a aquecer.