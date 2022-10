Bloco declara o combate à precariedade como prioridade da próxima legislatura

O MOMENTO:

Um tweet do líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, a meio da tarde, revelou a entrega no Tribunal Constitucional do pedido de fiscalização de alterações ao Código do Trabalho. Foi a esta iniciativa conjunta de Bloco e PCP (e também Verdes) que Catarina Martins foi buscar um cimento suplementar para solidificar a sua mensagem sobre o combate à precariedade.

A FRASE DO DIA:

"Uma democracia a sério não se quer com medo. A precariedade é medo. E nós estamos aqui para acabar com o medo”

Catarina Martins, coordenadora do Bloco, no comício em Quarteira



O PERSONAGEM:

João Vasconcelos, o único deputado do BE por Faro, foi orador no comício de Quarteira. Neste período oficial de campanha foi o primeiro responsável do Bloco a assumir publicamente uma fasquia (quantificada) para as eleições de 6 de outubro: “Eleger dois deputados no Algarve e aumentar o grupo parlamentar”.

A FOTOGRAFIA:

Em quatro anos, o tempo desta solução parlamentar em que o Bloco apoia o Governo, deu-se no país um “processo de viragem”, feito “em nome de quem trabalha”.

O balanço abre o discurso de Catarina Martins na noite desta quarta-feira, em Quarteira. Começa a ser uma espécie de lugar cativo nos discursos dos principais dirigentes do Bloco nesta campanha: destacar o que de bom foi feito, e sempre com a participação do BE.

Depois segue-se o elenco de ganhos desta legislatura, do aumento do salário mínimo aos manuais escolares gratuitos, da redução dos passes sociais ao aumento extraordinários de pensões, do automatismo da atribuição da tarifa social de energia a qualquer outra das rubricas da coluna do “Haver” da geringonça.

Mas há também o “Deve”: “Bem sabemos que há muito por fazer”, disse Catarina.

E o compromisso desta noite foi feito em redor de algo sobre o qual nada se fez. A avaliar pelos números avançados pela coordenadora do Bloco de Esquerda. “22% dos trabalhadores do país são precários”, disse. Em 2015, quando a direita saiu do poder, eram igualmente 22%, anotou.

O diagnóstico leva à terapêutica: “Temos orgulho em ter travado o projeto de empobrecimento do país em 2015. Combater a precariedade é o grande projeto do BE na próxima legislatura”, garantiu Catarina Martins.

A promessa foi feita no final de um dia em que deputados bloquistas (numa iniciativa conjunta com comunistas e Verdes) fizeram chegar ao Tribunal Constitucional (TC) o pedido de fiscalização preventiva de normas do novo Código do Trabalho.

O discurso de Catarina Martins encerrou um comício num restaurante em Quarteira, e que estiveram cerca de 200 pessoas. O primeiro candidato do Bloco por Faro, João Vasconcelos, além de ter assumido a meta de eleger um segundo deputado pelo distrito, foi também muito resoluto a vaticinar um descalabro da direita dentro de semana e meia. Em relação ao CDS, ele “está em vias de retornar” ao “partido do táxi”. Já para o PSD “anuncia-se um colapso iminente”.

Mariana Mortágua, a primeira candidata por Lisboa, desceu ao Algarve e lembrou as suas raízes alentejanas para evocar a proximidade com a plateia.

Historiando brevemente o caso da Cimpor, ou de como uma grande empresa industrial portuguesa e com elevada expressão internacional sucumbiu num quadro de “lutas pelo poder”, Mariana defendeu a necessidade de uma “reindustrialização do país”.

Algo que a deputada e economista defendeu como uma inevitabilidade para responder “à emergência climática”. E neste plano, como medida concreta, Mariana levou à conversa uma das propostas mais insistentemente repetidas pelo Bloco nesta campanha: um novo plano ferroviário nacional.

Passando da teoria à prática possível, o Bloco vai na manhã de quinta-feira ter oportunidade de improvisar uma espécie de workshop sobre o tema: Catarina Martins e jornalistas que fazem a cobertura da sua campanha viajarão no comboio intercidades entre Faro e Lisboa.

Assim não haja qualquer supressão na linha. É que também nos carris da CP há muita precariedade.