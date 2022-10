BE lembra escolha do PS “com apoio da direita” na mudanças das leis laborais

O pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade de duas normas das recentes alterações às leis laborais, e de uma terceira disposição de legislação mais antiga, foi formalizado esta quarta-feira no Tribunal Constitucional (TC), por iniciativa conjunta dos deputados do Bloco de Esquerda, PCP e Verdes.

Catarina Martins, a coordenadora nacional do BE, falando aos jornalistas no final de uma ação de campanha que a levou a visitar uma unidade da Universidade do Algarve (localizada na Ria Formosa e que se dedica às Ciências do Mar), revelou que são três os aspetos sobre os quais é suscitada a sua inconstitucionalidade.

O primeiro, e o mais referido desde que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a lei, nos finais de agosto, é sobre o alargamento do período experimental, que vem afetar os direitos dos “jovens à procura do primeiro emprego”, especificou a líder do Bloco.

A segunda norma é sobre a realização de contratos orais de muito curta duração.

Ambas as disposições foram aprovadas recentemente no Parlamento por iniciativa de socialistas e votos contra dos partidos à esquerda do PS. PSD e CDS abstiveram-se.

Este quadro foi salientado por Catarina Martins, ao afirmar que resulta de uma iniciativa do PS “com o apoio da direita”.

Mais adiante, afirmou que é “um erro que o PS tenha decidido acabar esta legislatura não com um acordo de combate à precariedade que tinha feito à esquerda mas num acordo patronal com o apoio da direita, que acaba por aprofundar a precariedade e ir contra o TC”.

Antes, a líder do Bloco recordara o acórdão do TC de 2008 que considerou inconstitucional a questão do período experimental.

Além do recurso ao TC, Catarina Martins prometeu também desenvolver o combate noutro plano. Também do "do ponto de vista político queremos reverter" esta situação, afirmou.

Além das duas normas resultantes de alterações recentes às leis laborais, os deputados do Bloco e do PCP pediram ao TC que se pronuncie sobre outro aspeto de legislação mais antiga. Esta interpelação, que foi aliás pedida pela CGTP aos dois partidos políticos, prende-se com a caducidade de convenções coletivas por causa de extinção de associações sindicais.

Quando isso acontece, as garantias que estavam consagradas nos contratos coletivos deixaram de figurar nos contratos individuais que se lhes seguiram, ao contrário de expectativas de sindicatos e dos dois partidos. É como se alguém se tivesse esquecido de perpetuar esses direitos, deixando assim o trabalhador sujeito a uma quadro de proteção e de regalias menos favorável.

Antes de comentar as questões laborais, Catarina visitou na tarde desta quarta-feira o Centro de Ciências do Mar do Algarve – Estação Experimental do Ramalhete.

Na unidade de investigação situada na Ria Formosa, Catarina viu tanques com chocos e linguados, entre outras espécies, mas sobretudo o ex-líbris do centro: os cavalos marinhos, cuja população decresce à medida que prospera a pesca ilegal.

Por isso, investigadores da Universidade do Algarve estão apostados em proteger a biodiversidade, ao mesmo tempo que prestam apoio à indústria e a outros sectores ligados à pesca.