Costa declara as hostilidades com o BE “assunto encerrado”

Na manhã a seguir ao embate mais azedo de sempre entre António Costa e Catarina Martins, o líder socialista recusou-se continuar a alimentar o confronto com a sua aliada destes quatro anos. No Barreiro, onde esteve numa ação de campanha sobre transportes públicos, o secretário-geral socialista repeliu todas as tentativas dos jornalistas para que se pronunciasse sobre o bate-boca em que ambos se envolveram no último debate a seis.

“Está encerrado esse assunto”, respondeu à comunicação social, durante uma viagem de comboio entre Coina e Fogueteiro. “A fase dos debates acabou”, reiterou mais tarde, já na estação, fazendo votos de que agora a campanha se concentre nos “temas que interessam às pessoas”, essa mítica categoria de assuntos de que os políticos julgam conhecer o segredo. Na opinião de Costa, os “temas que interessam às pessoas” são, por exemplo, as políticas de saúde, de habitação e transportes. Não as farpas trocadas entre os líderes do BE e do PS num debate de segunda-feira à noite.

Apesar desta recusa, Costa não resistiu a deixar cair que “um dia” há de contar “mesmo” a história de como se formou a “geringonça” - dando a entender que tudo se passou como ele próprio diz, e não como Catarina conta. O socialista tem dito que o acordo à esquerda se fez em 2015 “apesar do BE”, e não graças ao BE, enquanto a líder bloquista contou no debate de segunda-feira que, na manhã das eleições legislativas, houve uma reunião entre os dois partidos, preparando o que viria a acontecer: um acordo à esquerda para impedir a coligação de continuar a governar. A mesma tese que Catarina Martins reitera no texto de opinião publicado hoje no Expresso Online.

Esse episódio já tinha sido contado em investigações jornalísticas, mas não assumido publicamente pelos protagonistas políticos - até que, ontem, tanto Francisco Louçã na SIC como Catarina Martins, no debate da RTP, o assumiram. Costa recusou-se a confirmar se tal aconteceu, mas Ana Catarina Mendes, a nº2 do PS, que esta manhã fazia campanha ao seu lado, deixou escapar a acusação de que o BE está a “reescrever a história”. Mas o episódio, para já, ficou por aqui.

tiago miranda

Ir de carro para andar de transportes públicos

Terminado o ciclo de debates, o primeiro-ministro diz que se encerrou a fase em que “os políticos falam com políticos”, abrindo-se o período para “os políticos falarem com os cidadãos”. A conversa que lhe interessava esta manhã, na margem sul do Tejo, era sobre a redução do preço dos passes sociais e o investimento em novos autocarros, comboios e barcos.

Para isso, António Costa e a sua comitiva meteram-se nos respetivos carros bem cedo pela manhã, atravessaram a Ponte 25 de Abril e rumaram ao centro do Barreiro. À porta da Câmara Municipal, que desde as últimas autárquicas voltou a albergar um presidente socialista, esperou na paragem pela carreira 6, que liga o centro da cidade à estação da Fertagus, em Coina. Costa, mais o autarca socialista Frederico Rosa, mais o ministro Eduardo Cabrita, mais os secretários de Estado António Mendonça Mendes e Duarte Cordeiro, mais Ana Catarina Mendes (cabeça de lista por Setúbal) e ainda uma série de candidatos e um batalhão de jornalistas, todos ali chegados em viaturas próprias, ali ficaram à espera que passasse o autocarro, para poderem acompanhar o primeiro-ministro a andar de transportes públicos.

As vantagens da “brisa fresca” para Assunção e Catarina

A seguir ao autocarro novinho em folha (é um dos 30 que já circulam no Barreiro, de um total de 700 que foram encomendados para todo o país), o grupo passou para um dos novos comboios da Fertagus. Tudo para demonstrar o investimento do Governo na mobilidade urbana e a “medida fundamental” que foi a redução do preço dos passes.

Pode parecer estranho, isto de ir de carro para andar de transportes públicos. Assunção Cristas deve ter achado o mesmo - por isso a líder do CDS, que também começou o dia bem cedo no Barreiro, chegou lá de barco, fazendo a curta travessia desde a Praça do Comércio.

Porque razão Costa não fez o mesmo? Porque se tinha deitado tarde depois do debate e a acção de campanha estava marcada para muito cedo, respondeu Costa. As condicionantes, notaram-lhe, eram as mesmas de Cristas, que ainda assim não abdicou do transporte público… “Faz sempre bem a brisa fresca da manhã”, desconversou o secretário-geral socialista, talvez recordado de que a discussão com a líder do CDS também tinha sido quentinha.

Catarina Martins também precisará dessa brisa fresca pela manhã?, perguntaram-lhe. “Faz sempre bem”, insistiu Costa.