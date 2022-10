Catarina Martins: “O PS reescreveu um pouco a História”

“Nas últimas semanas, o PS reescreveu um pouco a história destes quatro anos, com factos que não correspondem à verdade”, afirmou Catarina Martins, na manhã desta quarta-feira, na Marinha Grande. A líder do Bloco de Esquerda falava aos jornalistas no final de uma visita aos bombeiros voluntários locais.

Como pano de fundo da conversa, o debate televisivo de véspera (no qual Catarina Martins e António Costa trocaram argumentos sobre o papel histórico do Bloco na formação da geringonça) e um artigo de opinião da líder do Bloco publicado nesta terça-feira no Expresso.



josé fernandes

Nas terra do vidro, sem palavras de cristal

Catarina manteve na Marinha Grande o tom das afirmações adotado na RTP, mostrando que quer manter canais abertos entre os dois partidos. “Não queremos que haja pontes queimadas”, afirmou, repetindo a imagem que formulara horas antes na televisão.

No entanto, por uma segunda vez nas declarações aos jornalistas, a líder do Bloco subiu uns degraus na acutilância da argumentação. Foi quando falou outra vez de “verdade”. “É importante repor a verdade dos factos”, disse Catarina.

Na visita aos bombeiros da Marinha Grande, a comitiva do Bloco ouviu a radiografia das condições de trabalho da corporação. Catarina defendeu o papel dos bombeiros voluntários, aos quais devem ser dadas mais condições para articular o seu desempenho ao serviço da comunidade com as suas situações laborais e familiares.

Por outro lado, a líder do Bloco, visitando um concelho grandemente ocupado pelo Pinhal de Leiria, lembrou os fogos recentes que dizimaram aquela mancha verde e preconizou uma política que aposte na reflorestação. “Precisamos de uma intervenção imediata no pós fogo”, como forma de evitar novos incêndios, disse.

Mas numa manhã entre bombeiros, marcada por uma chuva miudinha que é o melhor antídoto para qualquer labareda, o que fica da visita de Catarina Martins à Marinha Grande é que nas relações crispadas com o PS a coordenadora do Bloco deixou-se, definitivamente, de palavras de cristal.