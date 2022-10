Jerónimo devolve "empecilhos" ao remetente

Primeiro em Aljustrel, depois em Beja e, finalmente, à noite, em Arraiolos. Por três vezes, no mesmo dia, Jerónimo de Sousa usou o mote do "empecilho" em modo de contra-ataque. O dirigente socialista e membro da comissão permanente, Carlos Pereira disse, há dias, que o PS queria "mesmo" poder "governar sem empecilhos". Jerónimo puxou do gatilho e disparou em pleno Alentejo.

"Até aqui pareceu que correu tudo bem", disse o líder comunista. O pavilhão multiusos de Arraiolos estava cheio, num jantar comício organizado pela CDU, e o público acompanhava o discurso, onde Jerónimo enumerava os "avanços" conseguidos "a custo" pelos comunistas durante a Legislatura que agora terminou e que foi mesmo "uma batalha". Tudo como previsto, mas Jerónimo larga o papel, para começar a improvisar.

Não há dúvidas que, no Alentejo, o secretário geral do PCP se sente como peixe na água. E, é nas 'deixas' que introduz fora do discurso oficial que Jerónimo mais brilha. As coisas até iam bem, como dizia, "quando vozes que estavam silenciadas no PS começam a falar em empecilhos", remata Jerónimo."Mas quais empecilhos, camaradas? Onde e em torno de que matérias?". O público começa a reagir com palmas. Como, horas antes, o tinha feito, numa casa da cultura de Beja cheia que nem um ovo. "Falam nos tais empecilhos, mas curiosamente, quando dialogavam connosco, nunca nos disseram isso".

A bola ficou, de novo, do lado dos socialistas. "Agora vêm com esta conversa dos excessos e dos empecilhos, porque querem a maioria absoluta", conclui. A ideia de um "PS de mãos livres" é um fantasma que o líder comunista acena à beira de umas eleições onde "o que conta é a arrumação de forças na AR", mais do que a escolha "de um primeiro ministro".

"Sabemos bem dos amarramentos do PS", insiste Jerónimo, que lembra como os socialista e a direita "se encostam uns aos outros quanto toca a retirar direitos aos trabalhadores". Para concluir, afinal, "quem são os empecilhos?"

"Estes já morreram"

A campanha eleitoral para as Legislativas de 6 de outubro arranca oficialmente este domingo e Jerónimo ganhou balanço. Nas três "grandes iniciativas" realizadas, este sábado, no Alentejo fez questão ainda de glosar outro mote: o de que o PCP está bem vivo, "ao contrário do que dizem certos comentadores políticos".

"Caramba, camaradas, quem ouve os comentadores a dizer: 'estes já morreram'! Que mau gosto estar sempre a falar da morte", disse em Arraiolos. Horas antes, em Beja e em Aljustrel tinha falado nas "vozes agoirentas" que "falam do fim do PCP e da CDU". "Aos anos, que eles andam nisto, camaradas!", diz Jerónimo, para garantir que "temos o pulsar da vida, de quem luta e de quem não desiste".

"Façam os agoiros que quiserem, que esta CDU cá está para crescer e avançar na defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo", assume o líder comunista. O público é fiel, numeroso e reactivo. Jerónimo de Sousa sai da sala com confiança. E a campanha ainda só está mesmo a aquecer os motores.