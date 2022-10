Jerónimo manda calar "aves agoirentas que falam no fim do PCP"

Para fora do partido ou para o seu interior? Não ficou claro para quem se dirigiu Jerónimo de Sousa, no final, emocionado, do seu discurso no salão dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel. O líder comunista teve sala cheia, no almoço de campanha promovido com os heróis da terra: os mineiros. No final, de improviso, Jerónimo deixou de lado as folhas do discurso e referiu-se às "aves agoirentas" que criticam o partido e lhe vaticinam um fim próximo. "Calem-se, porque aqui estamos!", disse.

A sala repleta de cabelos grisalhos rebentou em palmas e o líder saiu em glória. Antes mesmo,tinha recebido das mãos de um mineiro o símbolo máximo do trabalho de extração de minério no interior da terra: um gasómetro, o aparelho que iluminava os mineiros na escuridão e lhes abria caminho para o combate diário. Jerónimo ergueu o pequeno objeto dourado, como uma taça. Ou um óscar. "Estas ofertas não são consideradas como prémio ou benefício da classe política. São símbolos que nos animam para continuar". O caminho, por agora, está bem iluminado.

Jogar em casa tem destas coisas: o publico é simpáttico e, em troca direta, o líder ganha fôlego. João Dias, o deputado que é cabeça de lista da CDU por Beja fez as primeiras honras e aqueceu a sala. Falando em nome dos alentejanos, lá foi lançando avisos a "PS, PSD e CDS" que estão agora "numa corrida desenfreada a dizer que têm soluções", quando "nada fizeram pelo nosso Alentejo".

Os tiros foram bem distribuídos e não atingiram só a direita. Aqui mesmo ao lado, o Bloco de Esquerda teve direito a um brinde. Mesmo sem ser diretamente nomeado, era dele que João Dias falava quando lamentava que andassem "para aí muitos cucos". O publico entendeu. Os comunistas reclamam a paternidade das novas regras de aposentação e reforma, especificamente criados para os trabalhadores mineiros nesta Legislatura. Uma medida que, também o Bloco reclamam para si.

"Somos um empecilho, sim!"

Jerónimo teve campo aberto quando começou a discursar. Pegou na deixa deixada pelo cabeça de lista de Beja e garantiu que as reformas dos mineiros "foi das coisas mais difíceis de arrancar" nas negociações com o PS. "Persistimos, persistimos, até que conseguimos que o OE incluisse a verba necessária para pagar aos mineiros ".

O tempo é para dramatizar e separar bem as águas. Ou não tivesse chegado a campanha eleitoral. "Não foram quatro anos fáceis", garante o líder comunista no balanço da geringonça. A hora é de recordar as várias "coisas que deram muita luta", como os manuais escolares ou o descongelamento de pensões , "que o PS não queria e da qual se esqueceria se não fosse o PCP"..

As bandeiras comunistas estão semeadas ao longo da Legislatura, quer sublinhar o líder comunista. Mas o terreno não está fácil e Jerónimo sabe-o bem. "Agora andam para aí vozes a dizer que é preciso libertar-nos dos empecilhos", disse, em clara resposta ao deputado socialista Carlos Pereira, autor das declarações na reunião da Comissão Permanente da AR. "Fomos, de facto, empecilhos porque quisemos repor a justiça", respondeu o líder comunista.

E a caravana segue, primeiro para Arraiolos e depois para Beja. Sempre em casa, pelo menos por hoje.