Patrões pedem a António Costa “mais Siza Vieira e menos Centeno”

A pouco mais de duas semanas das eleições, os patrões parecem não ter dúvidas sobre quem governará nos próximos quatro anos: há uma semana, no International Club of Portugal, o respetivo presidente deu de barato (e apoiou) a vitória de António Costa; esta quinta-feira, João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços, passou por cima dessa questão e, presumindo que Costa continuará a ser primeiro-ministro, apresentou já uma série de reivindicações para a próxima legislatura.

A primeira "preocupação" referida por Viera Lopes fez sorrir boa parte da sala: no próximo Governo "queremos mais Siza Vieira e menos Centeno", disse o presidente da CCP, uma forma "politicamente incorreta" de reivindicar um Executivo com "mais Economia e menos Finanças". Siza Vieira, presente na sala, foi um dos que esboçaram um sorriso.

Na resposta, António Costa aproveitou a deixa para se assumir como "um capitão de equipa feliz", por poder contar "não só com dois pontas-de-lança, um nas Finanças e outro na Economia, mas também com um excelente armador de jogo no Ministério do Trabalho" - foi a vez de sorrir José António Vieira da Silva, que também estava numa das mesas redondas do almoço.

O triângulo virtuoso Finanças-Economia-Trabalho

"Verdadeiramente, foi este triângulo virtuoso que permitiu nestes quatro anos podermos ter estabilidade política e recuperar a credibilidade internacional do país, que foram as condições fundamentais para podermos ter crescimento, mais e melhor emprego e a redução das desigualdades", prosseguiu Costa, em modo de auto-elogio e balanço da legislatura.

A lista de preocupações apresentada pelo líder da CCP não se ficou pelo futuro elenco governativo e peso relativo de cada pasta. Vieira Lopes reivindicou prioridade à concretização do Programa Nacional de Investimentos (PNI), a participação dos parceiros sociais na discussão prévia do próximo quadro de fundos europeus, "uma espécie de ministério das cidades" e ainda o "alívio da carga fiscal" para as empresas, se não no IRC, pelo menos na componente das tributações autónomas.

Não teve realmente resposta de António Costa. Habilmente, em todos os pontos o primeiro-ministro reconheceu a importância de cada questão levantada, apresentou os resultados económicos alcançados pelo Governo ao longo da legislatura, e reiterou a ideia de que se a carga fiscal subiu foi porque a economia cresceu e não porque as taxas tenham sido agravadas.

E colocou o enfoque político na "importância da estabilidade política", comparando positivamente Portugal com algumas "situações de ingovernabilidade significativa" que vão acontecendo pela Europa, desde logo, em Espanha. Um dos argumentos que Costa leva para a campanha eleitoral. Também leva o ponta-de-lança Mário Centeno, que acumula a condição de ministro mais popular do Governo com a de candidato a deputado por Lisboa.