“Com mais ou menos votos”, Costa quer abertura, pontes e consensos

António Costa esteve esta quinta-feira à noite em Leiria para um comício que serviu de ensaio geral para a campanha eleitoral que arranca no fim-de-semana. Num discurso de 24 minutos, passou em revista o essencial do argumentário socialista, desde a recordação do estado em que estava o país há quatro anos, até às promessas de “fazer ainda mais e ainda melhor” na próxima legislatura.

Chamado ao palco por um speaker que enfatizava as palavras “confiança” e “esperança”, Costa apresentou o PS como o partido que sempre foi “aberto aos outros, o partido do consenso, que procura construir pontes”, sendo capaz de o fazer “com mais votos ou menos votos”, pois “é com todos os portugueses que se constrói o nosso país”.

Está visto, não é em tom de dramatização que a campanha arranca, como ficou claro pela promessa de “abertura aos outros” e de trabalhar “com todos”, tenha “mais ou menos votos”.

A narrativa socialista passa em boa medida pela recordação do que era o país em 2015, pintado a cores escuras: “descrença”, “intranquilidade”, o país onde “todos os dias quando acordávamos não sabíamos se a notícia seria mais um corte nos salários, ou mais um corte nas pensões ou enorme aumento de impostos”.

“Quatro anos depois”, concluiu o secretário-geral socialista, “há uma coisa que todos sabem: vivemos todos melhor e ninguém tem dúvidas de que a mudança valeu a pena”. Os três objetivos principais do PS, garantiu Costa, foram cumpridos - fazer a economia crescer, criar emprego e diminuir as desigualdades. E tudo isto baixando o défice, baixando o rácio da dívida e fazendo descer os juros da dívida.

Desta breve retrospetiva histórica, Costa retirou uma mensagem: “Aqueles que há quatro anos tiveram receio de votar no PS sabem hoje que podem votar no PS com toda a confiança e toda a convicção”.

Aeroporto, ferrovia e politécnico com doutores

Esta era a mensagem nacional, reforçada por argumentos locais que o recandidato a primeiro-ministro adaptará a cada local onde realize os seus comícios. No Mercado de Santana, no centro de Leiria, apresentou a obra feita no distrito e a que promete fazer: o concurso já lançado para a eletrificação da Linha do Oeste até Torres Novas, o concurso quase a avançar para o troço entre Torres Vedras e Caldas da Raínha, e a promessa de prosseguir e requalificação da linha até à Figueira da Foz no próximo Governo.

Outra promessa para a próxima legislatura: “garantir que na Base Aérea de Monte Real seja possivel o tráfego civil” - sem datas, mas com o peso do verbo garantir. E ainda a convicção de que “o Instituto Politécnico de Leiria vai ser o primeiro a atribuir o grau de doutor”. Promessas locais, a juntar ao longo cardápio de promessas nacionais do programa eleitoral.

Por fim, o pedido do líder socialista: “Peço que nas próximas duas semanas façamos um grande esforço mobilização”, para “passar a palavra de que é necessário dar força ao PS para que possa continuar a mudança que iniciámos há quatro anos, para prosseguir as boas políticas que deram bons resultados”.

O povo reagiu como quem promete. Eram mais de trezentas pessoas, entre as 280 nos lugares sentados e mais umas dezenas em pé. O espaçoso Mercado de Santana não foi todo ocupado pelo comício, mas houve casa cheia no espaço da plateia e das duas bancadas laterais. Os tempos não estão para grandes multidões numa quinta-feira à noite em Leiria, mas o cenário estava bem composto.